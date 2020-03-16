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عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى للتعليم العالى يعتذر عن منصبه بسبب العمل الأكاديمى

الإثنين، 16 مارس 2020 08:58 م
عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى للتعليم العالى يعتذر عن منصبه بسبب العمل الأكاديمى الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الاعلامى لوزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، عن اعتذاره فى  الاستمرار فى المنصب خلال الفترة المقبلة .
 
وقال الدكتور عادل عبد الغفار فى تصريح لـ" اليوم السابع " إن سبب اعتذاره عن الاستمرار فى المنصب كثرة المشاغل الأكاديمية وانشغاله بالعمل الاكاديمى فقط .
 
وشغل الدكتور عادل عبد الغفار منصب المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى الأسبق لوزارات التربية والتعليم والبيئة والتموين والتجارة الداخلية وجامعة القاهرة، كما شغل منصب عميد كلية الإعلام بجامعة بنى سويف، وعميد كلية الإعلام بجامعة النهضة ، وترأس لجنة قطاع الإعلام واللغات بوزارة التعليم العالى.
 
وأشرف عبد الغفار على إعداد خطط استراتيجية وحملات للتوعية بمصر وعدد من الدول العربية، وتقييم عدد من البرامج الأكاديمية بكليات الإعلام بالجامعات العربية، وشغل عضوية عدد من اللجان الوطنية المعنية بخدمة المجتمع، وشارك بالتدريس والتدريب والإشراف العلمى بعدد من المؤسسات الوطنية والعربية. 
 
ويشارك عبدالغفار كمحكم علمى بلجان ترقية أعضاء هيئة التدريس بعدد من الجامعات العربية، ومشرف على عدد من الرسائل العلمية بعدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الوطنية والعربية، وأثرى المكتبة الإعلامية بعدد من المؤلفات والبحوث العلمية فى مجالات الإعلام والاتصال السياسى والرأى العام، وصنفت بحوثه العلمية ضمن أهم 5 بالمائة الأكثر استشهادا بها على المستوى العربى فى العلوم الاجتماعية، وحظى بتكريم عدد من المؤسسات المصرية والعربية.
 
 
 
 
 
 

 


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