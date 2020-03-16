طيران تونس يعلن خسارة 24.6 مليون دولار فى مارس ويتوقع المزيد فى إبريل

أكد الرئيس التنفيذى للخطوط التونيسية أنهم خسروا 70 مليون دينار (24.6 مليون دولار) فى مارس ويتوقع خسارة 80 مليون دينار فى شهر إبريل المقبل، بسبب فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة التونسية، أعلنت أمس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، فى البلاد وصلت إلى 20 حالة مؤكدة، بعد تسجيل حالتين جديدتين اليوم، وذكرت المديرة العامة للمرصد الوطنى للأمراض الجديدة والمستجدة بوزارة الصحة التونسية نصاف بن علية، أنه تم تسجيل إصابتين قادمتين من فرنسا أحدهما من ولاية القيروان والثانى من تونس العاصمة.

ووزارة المالية أعلنت إنها أنشأت صندوقا طوعيا لجمع تبرعات من المواطنين مخصصا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وقررت الحكومة فى وققت سابق، حظر الصلاة فى المساجد وإغلاق المقاهى يوميا من الساعة الرابعة بعد الظهر.