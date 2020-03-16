طارق شوقى: نسعى لإتاحة التطبيقات التعليمية مجاناً وسنعلن المواد التعليمية الخميس

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تسعى إلى إتاحة التطبيقات التعليمية عبر الشبكة العنكوبتية مجاناً بالتنسيق مع وزير الاتصالات وشركات الاتصالات.

وأضاف "شوقى"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج "القاهرة الآن"، أن أحد أهداف تغيير المنظومة التعليمية في البلاد للمرحلة الثانوية القضاء على الدروس الخصوصية، موضحاً أن المنظومة الجديدة التى تسعى الوزارة إلى تطبيقها تهدف إلى خلق أجيال تعتمد على التفكير والابتكار وليس أجيال نشأت على التلقين.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الوزارة من أكثر الوزارات التي بها تحول رقمى لمواكبة التكنولوجيا الحديثة، وهناك مجهودات ضخمة تبذل من أجل الأرتقاء بالطلاب المصريين وتخريج أجيال يوم الخميس المقبل سيتم الإعلان عن المادة التعليمية الوحيدة المعتمدة من قبل الوزارة، مناشداً الجميع عدم الانسياق وراء ما اسماهم المتاجرين في الأزمات، وتابع:"أي مادة تعليمية ستعلن إلكترونياً على مسئولية صاحبها وليس لنا علاقة بها، ما سوف تعلنه الوزارة من مواد تعليمية هو المسئولين عنه".