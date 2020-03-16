ضبط مصنع للشحوم وآخر للمبردات والأفران يستخدم علامات مقلدة بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

أكد اللواء أشرف نصحى المدير الإقليمى لجهاز حماية المستهلك والمنشأ حديثا بمحافظة سوهاج أن الفرع بسوهاج اتخذ إجراءات صارمة للحد من أعمال الغش التجارى لحماية المستهلك السوهاجى على مستوى المحافظة وأنه قام بشن العديد من الحملات على المناطق الصناعية لضبط حالات الغش التجارى خاصة وأن المصانع التي تم ضبطها وجد أنه تستخدم علامات تجارية معروفة وتقوم بتقليدها بقصد التربح وتضليل المستهلك.

وأوضح نصحى لـ"اليوم السابع": أنه تم عمل حملات على المناطق الصناعية وضبط مصنع للشحوم بمنطقة الصناعية لحي الكوثر ويستخدم خامات وسلع مجهولة المصدر وتم ضبط مصنع مبردات وافران واستخدام خامات وموارد مجهولة المصدر في التصنيع واستخدام اسماء تجارية رائجة لا تخص المورد وذلك لتضليل المستهلك عدم كتابة البيانات باللغة العربية علي المنتج وتم ضبط صنع مراتب مزاولة نشاط بدون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر وعدم كتابة عنوان المصنع وتم ضبط مصنع للغسالات حيازة سلع مجهولة المصدر.

وناشد اللواء أشرف نصحى مدير الفرع الإقليمى لجهاز حماية المستهلك بسوهاج جمهور المستهلكين بالتواصل المباشر مع الفرع أومن خلال الخط الساخن أو وسائل التواصل للأبلاغ الفوى عن أي حالات غش تجارى يتعرضوا لها وأن الخدمة متوفرة على مدار الساعة يوميا لإستقبال الشكاوى من خلال الموقع الرسمي للجهاز www.cpa.gov.eg أو من خلال الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على الفيس بوك أو من خلال الخط الساخن 19588 من التليفون الأراضى أو خدمة الواتس اب " المواطن رقيب 01281661880 وخدمة الواتس اب قافلة المحافظات 01030000602 أو من خلال تحميل تطبيق جهاز حماية المستهلك للهاتف المحمول.

وإستكمالا لمحاربة أعمال الغش التجارى شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج برئاسة المهندس محمد إبراهيم عدة حملات على الأسواق ومنافذ البيع خلال شهر فبراير الماضي، وذلك لتحقيق أقصي درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة وضبط عدد من السلع الفاسدة والغير صالحة للاستخدام الأدمي.

وحصل اليوم السابع على عدد المحاضر التي تم تحريرها خلال تلك الحملات والتي جاء أبرزها في المخابز والأسواق، وهي كالتالي:ففي مجال المخابز: تم تحرير عدد 1300 محضر متنوع منها 393 محضر نقص وزن، 47 محضر عدم انتظام سجلات، 165 محضر عدم إعلان عن مواعيد تشغيل، 263 محضر عدم إعطاء بون صرف، 50 محضر توقف، 34 محضر عدم الاحتفاظ بميزان، 85 محضر عدم نظافة مخابز، 239 محضر مواصفات، 8 محاضر تصرف، 14 محضر غلق، 10 محاضر عدم حمل شهادة صحية، محضر عدم التمكين من التفتيش، 6 محاضر تجمع، 12 محضر متنوع.

وفي مجال الأسواق: تم تحرير 178 محضر متنوع، منها تحرير 98 محضر عدم الإعلان عن أسعار، 3 محاضر انتهاء صلاحية، 2 محضر لحوم وجزارة، 4 محاضر غش تجاري، 2 محال بدون ترخيص، 3 محاضر مواد بترولية، 19 محضر تجار تمويني، 4 محاضر بوتاجاز، 5 محاضر عدم كتابة لافتة باللغة العربية، 11 محضر أوكازيون، 9 محاضر متنوعة.