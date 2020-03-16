صيادلة القاهرة تعتمد البالطو الأبيض بـ"لوجو النقابة" زى موحد فى الصيدليات

كتبت آية دعبس

قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إن الدخلاء ظاهرة تسيئ لجميع الصيادلة، خاصة بعد إثبات ترويج الكثير منهم للمخدرات مثل الترامادول، وغيره داخل الصيدليات، وبالتالي كان لابد من إيجاد حل لها، موضحا أن النقابة أطلقت حملة تعتمد على اعتماد البالطو الأبيض الذى يحمل لوجو نقابة القاهرة و"ID" مدون عليه رقم قيد العضو وصورته، سواء مدير أو صيدلى ثانى، لضمان عدم ارتداء غير الصيادلة للبالطو.

وأوضح الشيخ، فى تصريحات لليوم السابع، أن ذلك بالاتفاق مع التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالقاهرة، لمتابعة التزام الصيدليات بذلك، لافتا إلى أنه من المنتظر أن يتم بدء توجيه الصيدليات للمبادرة خلال الأسبوع المقبل، على أن توفر النقابة بلاطى بمقاسات متنوعة للصيادلة والصيدلانيات.

وأضاف الدكتور محفوظ رمزى، عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، أن إجمالي عدد الصيادلة يصل إلى حوالى 250 ألف صيدلى على مستوى الجمهورية، من بينهم 52 ألف صيدلى بالقاهرة، يملكون 10 آلاف صيدلية بالعاصمة، لافتا إلى انتشار دخلاء مهنة الصيدلة بالقاهرة بشكل كبير، لافتا إلى أن مبادرة "البالطو الأبيض"، تأتى في إطار محاولة لتمييز الصيادلة عن غيرهم.

وأوضح أن المناطق الطبية بالقاهرة، حوالى 38 منطقة، تم الاتفاق معهم ليتم ترشيح كل منطقة طبية لعشرة من الصيادلة على الأقل كنواة لتأسيس للجان نقابية على أن يتم استقبال من يريد الانضمام لتلك اللجان واعتماده من النقابة والمناطق الطبية، ويتحمل أعضاء كل لجنة إجراء تحريات حول صاحب الترخيص، وتوقيعهم على إقرار خاص بأن صاحب الترخيص صيدلى أم دخيل؟ مضيفا: كما نطالب بتفعيل القانون، حيث يتم اتخاذ إجراءات خاصة بإغلاق الصيدليات التى لا يتواجد بها صيادلة.