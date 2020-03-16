اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 مارس 2020 02:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صيادلة القاهرة تعتمد البالطو الأبيض بـ"لوجو النقابة" زى موحد فى الصيدليات

الإثنين، 16 مارس 2020 02:00 ص
صيادلة القاهرة تعتمد البالطو الأبيض بـ"لوجو النقابة" زى موحد فى الصيدليات نقابة الصيادلة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إن الدخلاء ظاهرة تسيئ لجميع الصيادلة، خاصة بعد إثبات ترويج الكثير منهم للمخدرات مثل الترامادول، وغيره داخل الصيدليات، وبالتالي كان لابد من إيجاد حل لها، موضحا أن النقابة أطلقت حملة تعتمد على اعتماد البالطو الأبيض الذى يحمل لوجو نقابة القاهرة و"ID" مدون عليه رقم قيد العضو وصورته، سواء مدير أو صيدلى ثانى، لضمان عدم ارتداء غير الصيادلة للبالطو.

 

وأوضح الشيخ، فى تصريحات لليوم السابع، أن ذلك بالاتفاق مع التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالقاهرة، لمتابعة التزام الصيدليات بذلك، لافتا إلى أنه من المنتظر أن يتم بدء توجيه الصيدليات للمبادرة خلال الأسبوع المقبل، على أن توفر النقابة بلاطى بمقاسات متنوعة للصيادلة والصيدلانيات.

 

وأضاف الدكتور محفوظ رمزى، عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، أن إجمالي عدد الصيادلة يصل إلى حوالى 250 ألف صيدلى على مستوى الجمهورية، من بينهم 52 ألف صيدلى بالقاهرة، يملكون 10 آلاف صيدلية بالعاصمة، لافتا إلى انتشار دخلاء مهنة الصيدلة بالقاهرة بشكل كبير، لافتا إلى أن مبادرة "البالطو الأبيض"، تأتى في إطار محاولة لتمييز الصيادلة عن غيرهم.

 

وأوضح أن المناطق الطبية بالقاهرة، حوالى 38 منطقة، تم الاتفاق معهم ليتم ترشيح كل منطقة طبية لعشرة من الصيادلة على الأقل كنواة لتأسيس للجان نقابية على أن يتم استقبال من يريد الانضمام لتلك اللجان واعتماده من النقابة والمناطق الطبية، ويتحمل أعضاء كل لجنة إجراء تحريات حول صاحب الترخيص، وتوقيعهم على إقرار خاص بأن صاحب الترخيص صيدلى أم دخيل؟  مضيفا: كما نطالب بتفعيل القانون، حيث يتم اتخاذ إجراءات خاصة بإغلاق الصيدليات التى لا يتواجد بها صيادلة.


صيادلة القاهرة

دخلاء مهنة الصيدلة

صيدليات القاهرة

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

اخبار عاجلة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لجنة الفتوى بالأزهر توضح حكم الصلاة منفردا خلف الإمام

لجنة الفتوى بالأزهر توضح حكم الصلاة منفردا خلف الإمام

إخوانى سابق يكشف مخطط الجماعة الإرهابية لترويج الأكاذيب حول "كورونا" بمصر

إخوانى سابق يكشف مخطط الجماعة الإرهابية لترويج الأكاذيب حول "كورونا" بمصر

صيادلة القاهرة تعتمد البالطو الأبيض بـ"لوجو النقابة" زى موحد فى الصيدليات

صيادلة القاهرة تعتمد البالطو الأبيض بـ"لوجو النقابة" زى موحد فى الصيدليات

المطاعم السياحية: تكثيف التطهير للأدوات والأسطح والحمامات عقب كل وفد سياحى

المطاعم السياحية: تكثيف التطهير للأدوات والأسطح والحمامات عقب كل وفد سياحى

ما هى أفضل طريقة لإنقاذ الأخرين من فيروس كورونا؟.. تامر حسنى يجيب (فيديو)

ما هى أفضل طريقة لإنقاذ الأخرين من فيروس كورونا؟.. تامر حسنى يجيب (فيديو)

"على خطى الطليان".. شاهد إيرانيين يغنون من شرفات المنازل لمواجهة كورونا

"على خطى الطليان".. شاهد إيرانيين يغنون من شرفات المنازل لمواجهة كورونا

وزارة الصحة تعلن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا لـ 126 حالة وشفاء 26 آخرين

وزارة الصحة تعلن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا لـ 126 حالة وشفاء 26 آخرين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اليوم السابع.. السيسى: مصر دائما داعمة للسودان

اليوم السابع.. السيسى: مصر دائما داعمة للسودان

خطة تعامل البنوك مع كورونا.. أبرزها إلغاء رسوم السحب من الصراف الآلى

خطة تعامل البنوك مع كورونا.. أبرزها إلغاء رسوم السحب من الصراف الآلى

هل يتوج الأهلي بدرع الدورى حال إلغائه الموسم الجارى؟.. اتحاد الكرة يجيب

هل يتوج الأهلي بدرع الدورى حال إلغائه الموسم الجارى؟.. اتحاد الكرة يجيب

انفوجراف.. 4 خطوات بسيطة لحماية أغطية السرير والملابس من فيروس كورونا

انفوجراف.. 4 خطوات بسيطة لحماية أغطية السرير والملابس من فيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة