صور.. نائب محافظ جنوب سيناء تتابع إزالة آثار الطقس السيئ وفتح الطرق الرئيسية

تابعت المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، أمس الأحد، رفع الإطمائات وكسح المياه من الشوارع ومداخل منازل مدن المحافظة التي تضررت من موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها البلاد.

وأكدت المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، على تشغيل جميع النقاط الحيوية مثل السنترال والمطافي ومحطة الصرف الصحي، بالإضافة إلى فتح الطرق الرئيسية بمدينتي أبورديس وأبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء.

كانت مدن محافظة جنوب سيناء تعرضت لحالة من الطقس السيئ وسيول شديدة بمعظم المدن نتج عنها إتلاف وقطع بعض الطرق والاتصالات التى أدت لعزل مدينتى "أبو رديس" و"أبو زنيمة".

وشكلت محافظة جنوب سيناء، لجان عليا من هيئة الطرق والتضامن الاجتماعى بكل مدينة من مدن المحافظة، لحصر الخسائر الناتجة عن السيول التى تعرضت لها المحافظة على مدار يومين، وقرر المحافظ فتح المدارس لإيواء الحالات التى تضررت من السيول التى تعرضت لها مدينة رأس سدر.