صور.. مجلس مدينة المحلة بالغربية يواصل حملات رفع مياه الأمطار

واصل مجلس مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة اللواء حاتم زين العابدين حملاته مكبره بشوارع المدينة، بالتنسيق مع حي أول وثان المحلة لاستكمال رفع مياه الأمطار وآثار الشتاء بشوارع المدينة ، حيث تم رفع مياه الأمطار المتجمعة بنفق سكة قطور وفتحه أمام عبور المواطنين، ورفع مياه الأمطار من داخل جراجات الاحياء والديوان العام لرئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، وانهاء مشكله طفح مياه الصرف بشوارع منطقة الجمهوريه بالكامل بعد تطهير آبار الصرف والدفع بعدد من السيارات لرفع تجمع المياه بميدان طلعت حرب بالجمهورية.
كما تم توجيه جميع سيارات شركه مياه الشرب والصرف الصحي والأحياء الى مدارس حي أول وحي ثان لرفع تراكمات المياه بفناء المدارس، واصلاح العديد من الطرق التي تأثرت بسقوط الأمطار ومنها ميدان المشحمه، ورفع مياه الأمطار المتجمعة بموقف طلعت حرب بنطاق حي أول ومقابر الأقباط المجاوره له، و تكثيف أعمال تسوية الطرق بعزبة الخازندار بقرية شبرا بابل وشوارع قريه دمرو وطرق قرية نمره البصل والشوارع الرئيسية بقرية محلة حسن ومنشأة الأمراء ومدخل قرية طرينة بسامول وطرق المدارس بصفط تراب.
كما تم تطهير خطوط الانحدار أمام مدرسة الجابرية الابتدائية وتطهير خطوط الصرف الصحى بقريه عياش وشبرا ملكان وصفط تراب، واستكمال رفع مياه الأمطار بجميع مدارس الوحدات المحليه والشوارع الرئيسية وطرق المقابر وطرق مجمعات المصالح الحكومية ودور العبادة والمستشفيات
واصلاح وصيانة خطوط الكهرباء وأعمدة الإنارة وإخطار الكهرباء الناتجة عن سقوط الأمطار، ورفع تجمعات مياه الأمطار تحت النفق الدولي بطريق عزبة قسم ثان بالمعتمدية.
حملات رفع مياه الأمطار (1)
حملات رفع مياه الأمطار (2)
حملات رفع مياه الأمطار (3)
حملات رفع مياه الأمطار (4)
حملات رفع مياه الأمطار (5)
حملات رفع مياه الأمطار (6)
حملات رفع مياه الأمطار (7)
حملات رفع مياه الأمطار (8)
حملات رفع مياه الأمطار (9)
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