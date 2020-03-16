صور.. مجلس مدينة المحلة بالغربية يواصل حملات رفع مياه الأمطار

كما تم توجيه جميع سيارات شركه مياه الشرب والصرف الصحي والأحياء الى مدارس حي أول وحي ثان لرفع تراكمات المياه بفناء المدارس، واصلاح العديد من الطرق التي تأثرت بسقوط الأمطار ومنها ميدان المشحمه، ورفع مياه الأمطار المتجمعة بموقف طلعت حرب بنطاق حي أول ومقابر الأقباط المجاوره له، و تكثيف أعمال تسوية الطرق بعزبة الخازندار بقرية شبرا بابل وشوارع قريه دمرو وطرق قرية نمره البصل والشوارع الرئيسية بقرية محلة حسن ومنشأة الأمراء ومدخل قرية طرينة بسامول وطرق المدارس بصفط تراب.

كما تم تطهير خطوط الانحدار أمام مدرسة الجابرية الابتدائية وتطهير خطوط الصرف الصحى بقريه عياش وشبرا ملكان وصفط تراب، واستكمال رفع مياه الأمطار بجميع مدارس الوحدات المحليه والشوارع الرئيسية وطرق المقابر وطرق مجمعات المصالح الحكومية ودور العبادة والمستشفيات

واصلاح وصيانة خطوط الكهرباء وأعمدة الإنارة وإخطار الكهرباء الناتجة عن سقوط الأمطار، ورفع تجمعات مياه الأمطار تحت النفق الدولي بطريق عزبة قسم ثان بالمعتمدية.