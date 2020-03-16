صور.. غلق وتشميع 105 سنتر دروس خصوصية بمركز ومدينة المحلة

شن مجلس مدينة المحلة برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس المدينة، حملة مكبرة مشتركة مع قوات الشرطة، تفعيلا لقرار رئيس مجلس الوزراء لمواجهة التجمعات فى السناتر التعليمية حفاظا على أبنائنا من العدوى ولمنع انتشار فيروس كورونا، أسفرت عن غلق وتشميع 105سنتر دروس خصوصية بنطاق حي أول وثان ومركز المحلة، منهم 40سنتر دروس خصوصية بحي أول المحلة و 38سنتر بحي ثان المحلة و 27سنتر بمركز المحله كما تم التوجيه بتطهير دور العباده" المساجد و الكنائس"عقب الصلوات بمعدل يومي لدور العباده الكبيره و أسبوعي لدور العباده الصغيره.

من ناحيه أخرى قام مجلس مدينة المحلة بالتنسيق مع الإدارات الصحية بتطهير المبانى الحكومية المختلفة، وتطهير الاماكن العامة والمدارس لمنع انتشار فيروس كورونا.

كانت وزارة الداخلية قد بدأت في تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء البدء فى غلق المراكز التعليمية للسيطرة على عدم انتشار العدوى، يأتي ذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم أمس الأحد 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وصرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

من ناحيه اخرى أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قرارا بغلق جميع دور المناسبات وقاعات الأفراح حتى نهايه شهر مارس الجاري نظرا الظروف الراهنة والإجراءات التي تتخذها الدوله لمواجهه خطر مرض الكورونا، كما قرر المحافظ منع تقديم الوجبات والمشروبات داخل المطاعم والمقاهي ومنع تدخين الشيشه في المقاهي

كما أصدر قراراً لرؤساء المدن والاحياء بغلق المحلات التي لا تتبع تعليمات النظافه العامه، ورفع كافه الاشغالات والأسواق العشوائية وتطهير أماكنها وتطهير المباني الحكوميه والمساجد والكنائس ومداومه تهويه الغرف.