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صور.. عودة حركة السير على طريقى نخل النفق ونخل العريش بعد رفع مخلفات السيول

الإثنين، 16 مارس 2020 10:49 ص
صور.. عودة حركة السير على طريقى نخل النفق ونخل العريش بعد رفع مخلفات السيول عودة حركة السير
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن مجلس مدينة نخل بشمال سيناء، عودة حركة السير بشكل طبيعى على طريق " نخل - النفق " الدولى المار بوسط سيناء ، وطبق " نخل - العريش " الرابط بين ساحل شمال سيناء ووسطها.

وقال سليمان فرج رئيس مركز ومدينة نخل،فى بيان له،أنه تابع رفع مخلفات السيول من علي الطريق الدولى نخل النفق ونخل العريش، وعادت الحياة إلى طبيعتها بعد موجة الطقس التى تعرضت لها مناطق سيناء .

من جانبه أعلن مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء فى بيان له، انه نظرا للأحوال الجوية الغير مستقرة وسقوط الأمطار بغزارة على مركز ومدينة الحسنة أدى ذلك إلى حدوث سيول مختلفه من الدرجة على بعض مناطق المدينة.

وتضمنت سيول شديدة وهى سيل وادى الجايفة أدى إلى (قطع طريق الحسنه/القسيمة - طريق الكنتلا /القسيمة)، وسيل وادى المويلح ادى إلى (قطع طريق القسيمة /العريش)، وسيل وادى العين ادى إلى (قطع طريق الصابحه /اصرام)، وسيول متوسطة ، وهى سيل وادى الجرور، وسيل وادى السيسيب بين المغفر والمنبطح، وسيل وادى الأزارق بقرية وادى العمرو، وسيول ضعيفه وهى سيل وادى الحمه ، وسيل وادى الحسنه.

واوضح البيان ان هذه السيول نتيجة سقوط المياه بغزارة وتجمعها على قمم الجبال وأهمها جبال يلج وجبال المغارة بالحسنه وتجرى  هذه السيول لتصب جميعها فى وادى العريش

ونتيجة هذه السيول حدثت مجموعه من الخسائر بالقرى التابعة للمركز والمدينة وهى فى  قطاع الطرق ، قطع فى جميع الطرق التى تم ذكرها بجميع الوديان السابقة، ويوجد نحر بمسافة حوالى(200 متر) وسقوط فى طبقة الاسفلت بعرض حوالى (٥ متر) فى طريق الإسماعيلية /بغداد، ويوجد تجمع للمياه على جانبى الطريق بين المشبةوالخاتمية على مسافة (35) من قرية بغداد.

وفى قطاع الكهرباء سقوط 9 أعمدة جهد متوسط خط المنبطح/القسيمة، ويوجد سقوط 2 عمود كهرباء فى المشبه والمنجم.

ولم تحدث اضرار فى اى قطاعات أخرى، بالإضافة لتهدم بعض الأسوار والعشش ببعض القرى ، وتكون بعض برك المياة فى بعض شوارع المدينة.

 

 

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