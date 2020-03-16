اليوم السابع
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صور.. شاهد أعمال التطهير والتعقيم لمنشآت بالأقصر فى إطار مكافحة "كورونا"

الإثنين، 16 مارس 2020 05:00 ص
صور.. شاهد أعمال التطهير والتعقيم لمنشآت بالأقصر فى إطار مكافحة "كورونا" أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت والمكاتب والمؤسسات بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت محافظة الأقصر خلال الساعات الماضية، البدء فى أعمال التعقيم والتطهير لكافة المنشآت والمكاتب وغيرها بمختلف أنحاء المحافظة لمكافحة "فيروس كورونا"، حيث إنطلقت المحافظة مؤخرا فى تنفيذ عدد من القرارات الهامة لحماية المواطنين والمكافحة القوية بإجراءات احترازية مكثفة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا، وذلك فى إطار التكليفات الواردة، والتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة فى ذلك الشأن.

وقال المستشار مصطفى ألهم لـ"اليوم السابع"، أن تلك الإجراءات الاحترازية والوقائية جاء عقب قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

وأضاف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه تقرر أن يتم إلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات الكبرى فى نطاق المحافظة والتى يترتب عليها تجمعات اعتبارا من اليوم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات للتأكد من تطهير مبنى المحافظة والمباني الملحقة والتابعة بالمراكز والمدن ووضع مطهرات فى أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية، وتم التأكد من تواجد الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها على الجهات التابعة والمدارس والجامعات، والاستمرار فى فتح غرف العمليات بالمحافظة والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وإبلاغها فوراً بأى اشتباه فى حالات مصابين جديدة أو أى إجراءات يتم اتخاذها للوقاية، موضحاً أنه بالنسبة للمساجد الأهلية التى تتبع المحافظة سيتم البدء فى اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها أن يتم تطهير المساجد العادية والصغيرة قبل وبعد صلاة الجمعة ، وكذا تطهير المساجد التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المصليين عقب كل صلاة، و فيما يتعلق بالكنائس والأديرة تم التنسيق مع مسئولي الكنيسة بالمحافظة للتأكد من التطهير الدورى يوميا لها، وكذلك المرور المستمر على المدارس والمستشفيات للتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية.

شاهد أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت والمكاتب والمؤسسات بالأقصر لمكافحة كورونا (1)
 أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت والمكاتب والمؤسسات بالأقصر
شاهد أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت والمكاتب والمؤسسات بالأقصر لمكافحة كورونا (2)
 أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت والمكاتب والمؤسسات بالأقصر 
 
شاهد أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت والمكاتب والمؤسسات بالأقصر لمكافحة كورونا (3)
 أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت والمكاتب والمؤسسات بالأقصر 
 
شاهد أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت والمكاتب والمؤسسات بالأقصر لمكافحة كورونا (4)
 أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت والمكاتب والمؤسسات بالأقصر 
شاهد أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت والمكاتب والمؤسسات بالأقصر لمكافحة كورونا (5)
 أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت والمكاتب والمؤسسات بالأقصر 

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تعقيم المنشات بالاقصر

تطهير المباني بالاقصر

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