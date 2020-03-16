صور.. الحكومة: توجيه الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يرفع الأسعار

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

قال أسامة هيكل، وزير الإعلام إن هناك تكليف من رئيس الجمهورية بتقليل العاملين فى المصانع والمؤسسات الحكومية لمنع الاختلاط فى ضوء الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا .

ونفى هيكل فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء وجود أى نيه لفرض حظر التجوال، أو نقص السلع، قائلا:"شائعات تروجها الجماعات الإرهابية"، مناشدا المصريين بأن ياخذوا الحقائق من البيانات الرسمية للحكومة .

وأضاف هيكل أن هناك توجيه لوزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه جشع التجار، وتوجيه للمحافظين باتخاذ الإجراءات الاحترازية.