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صور.. الحكومة: توجيه الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يرفع الأسعار

الإثنين، 16 مارس 2020 04:16 م
صور.. الحكومة: توجيه الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يرفع الأسعار أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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قال أسامة هيكل، وزير الإعلام إن هناك تكليف من رئيس الجمهورية بتقليل العاملين فى المصانع والمؤسسات الحكومية لمنع الاختلاط فى ضوء الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا . 
 
 
ونفى هيكل فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء وجود أى نيه لفرض حظر التجوال، أو نقص السلع، قائلا:"شائعات تروجها الجماعات الإرهابية"، مناشدا المصريين بأن ياخذوا الحقائق من البيانات الرسمية للحكومة .
 
 
وأضاف هيكل أن هناك توجيه لوزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه جشع التجار، وتوجيه للمحافظين باتخاذ الإجراءات الاحترازية. 
 
 

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