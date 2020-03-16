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صور.. ارتفاع نسبة العكارة بترعة الإسماعيلية المغذية لمحطات الشرب بالشرقية لـ75%

الإثنين، 16 مارس 2020 04:45 م
صور.. ارتفاع نسبة العكارة بترعة الإسماعيلية المغذية لمحطات الشرب بالشرقية لـ75% ترعة الإسماعيلية
الشرقية - إيمان مهنى

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تحولت ترعة الإسماعيلية المارة بمراكز الشرقية، و هى المأخذ الرئيسى لعدد لمحطات الشرب بالمحافظة، إلى اللون الأصفر، لارتفاع نسبة العكارة نتيجة هطول الأمطار، مما نتج عنه قطع مياه الشرب عن عدد من مراكز الشرقية، حفاظا على صحة المواطنين.

وأكد اللواء سامى علام رئيس مدينة بلبيس فى الشرقية ، التى يتوسطها ترعة الإسماعيلية، أن نسبة العكارة وصلت إلى 75% ، وهى أضعاف معدلات الطبيعية، مضيفا أنه اضطر لقطع مياه الشرب عن المركز، كإجراء احترازى للحفاظ على صحة المواطنين، و وفق مقاييس منظمة الصحة العالمية، ويتم عمل تحليل للمياه كل ساعة لحين الوصول إلى نسبه مقبوله سيتم فتح المياه تباعا .

كانت بلغت كمية مياه الأمطار المتساقطة تجاوزت الطاقة الإستيعابية لشبكات الصرف الصحى حيث قدرت مياه الأمطار المتساقطة بما يقرب من 5  مليون متر مكعب خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أن الطاقة اليومية العادية لا تزيد عن 450 ألف متر مكعب يوميا، مشيرا إلى انه تم سحب تلك الكميات من خلال 180 رافع صرف صحى تعمل على مدار اليوم لأقصى طاقة إستيعابية لخطوط الطرد التى يصل طولها إلى أكثر من 9  آلاف كم .

كما تسبتت الأمطار فى ارتفاع منسوب مياه مصرف بحر البقر، والذى نتج عنه، انهيار جسر فى قرية بحر البقر مركز الحسينية، نتيجة ارتفاع منسوب مياه، وانتقلت فرق إنقاذ تحت المحافظ الدكتور ممدوح غراب ومحمد عبد العاطى وزير الرى وعلى الصناديلى رئيس المدنية، لمحاولة السيطرة على مياه وتم إخلاء المنازل وإقامة معسكر مخيمات للمنكوبين والدفع معدات لإصلاح الجسر لخفض منسوب المياه.

 

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