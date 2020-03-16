صور.. إطلاق حملة نظافة وتجميل لطريق المسار السياحى بالأقصر عقب العاصفة

الأقصر - أحمد مرعى

صرح اللواء محمد صحصاح وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب مدينة الأقصر، أنه تمت مواصلة حملات النظافة والتجميل بطريق المسار السياحى خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك عقب تحسن الحالة الجوية بعد أيام العاصفة الترابية والتقلبات الجوية التي مرت بالبلاد خلال الأيام الماضية، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، لتجميل الطريق وتقديم أفضل خدمات للسائقين والأفواج السياحية التي تعبر الطريق بصورة يومية للتوجه بالبرين الغربى والشرقى بمحافظة الأقصر خلال زياراتهم السياحية للمعابد والمقابر الفرعونية بصورة يومية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة البياضية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم مواصلة الحملات على مدار الساعات الماضية من قبل رجال إدارة التجميل والنظافة بمركز ومدينة البياضية بإعداد حملة نظافة بطريق المسار السياحي، وذلك بقيادة جمال عبد العزيز سكرتير المركز، وطه محمد أبو القاسم مدير التجميل والنظافة بالمركز، حيث أسفرت الحملة عن رفع 6 طن من الأتربة ومخلفات قص وتهذيب الأشجار، كما تم استكمال حملة النظافة بشارع مصطفى كامل وشارع العصارة وشارع الذهبي وامتداده ورفع كاف المخلفات، وجاري إستكمال حملات النظافة أولاً بأول لخدمة المواطنين والأفواج السياحية.

وكان قد إنتهى رجال المدينة من نسبة كبيرة من عمليات تجميل المسار السياحي شمال قلب مدينة الأقصر، والذي يخدم أفواج السائحين المتجهين من الشرق للبر الغربى والعكس بصورة يومية وكذلك الأفواج التي تزور معابد إسنا والطود وتستخدم الطريق البرى بين الأقصر وأسوان، وذلك إستمراراً لتنفيذ توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المدن بمواصلة الحملات اليومية للحفاظ على النظافة والتجميل اليومى بكافة أنحاء المحافظة أمام كافة الضيوف من مختلف دول العالم، حيث قال رئيس مدينة البياضية لـ"اليوم السابع"، أنه يتابع أولاً بأول أعمال النظافة بالمسار السياحي، حيث قام برفقة عبد المحسن ربيع نائب رئيس المدينة، بالمرور على أعمال التجميل وتركيب البلدورات على المسار السياحي، وتم إستكمال ودهان البلدورات على طول خط المسار السياحي، موضحاً أنه خلال الفترة الماضية قامت قرية الروافعة برفع 15 طن من مخلفات الأتربة والركام بالطريق الموازي للمسار السياحي من كمين البغدادي، وذلك عبر إستخدام المعدات الثقيلة وعمال النظافة من القرية والمدينة، كما أنه يجرى العمل على قدم وساق لرفع ما تبقى من مخلفات بتلك المناطق لتجميل المدينة أمام الضيوف بالمسار السياحى.



حملة نظافة وتجميل لطريق المسار السياحى