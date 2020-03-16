صور.. إجراءات مكثفة بـ"القابضة للمطارات" وشركاتها التابعة للوقاية من كورونا

كتب محمود عبد الغنى

وجه المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بتطهير مداخل ومخارج مبنى الشركة القابضة والشركات التابعة، وقاعات الاجتماعات وكافة المكاتب ودورات المياه وكافة الأدوار، بالتركيز على الأسطح المعرضة للمس من قبل العاملين مثل مقابض الأبواب والشبابيك وصنابير المياه واللوحات المعدنية بالمصاعد، وذلك بالمطهرات المعتمدة دوليا، على أن يتم إعادة التطهير كل يومين، وذلك طبقا لإرشادات وزارة الصحة، وفى إطار الالتزام بتوجيهات منظمة الصحة العالمية بتطهير المؤسسات كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19.

كما وجه رئيس القابضة بتوفير مهمات الوقاية اللازمة لعمال النظافة القائمين بالتعقيم من القفازات العازلة والكمامات والنظارات البلاستيكية، وتؤكد الشركة القابضة على العاملين ضرورة الالتزام بتعليمات النظافة العامة والصحية من غسل اليدين، ومراعاة آداب السعال من تغطية الأنف والفم وعدم لمس العينين، ويعد ذلك الإجراء هو الثاني الذي تتخذه الشركة القابضة بعد وقف التعامل ببصمة الإصبع لمحاربة كورونا.

وكانت قد قررت سلطة الطيران المدني، إلغاء العمل بنظام البصمة تحسبا لإصابة أحد العاملين بفيروس كورونا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة لمنع انتشار الفيروس.

وأكد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني على ضرورة اتخاذ كافة تدابير ووسائل الوقاية الخاصة بتعقيم وتطهير وزارة الطيران المدنى وجميع هيئاتها وشركاتها التابعة، للحفاظ على سلامة العاملين داخل القطاع بكونهم الدعائم الأساسية للإنتاج في صناعة النقل الجوى.

وقررت وزارة الطيران المدني تعقيم جميع المبانى والمنشأت من أجل ضمان السلامة الصحية لجميع العاملين بقطاع الطيران المدنى، يأتى ذلك فى إطار استمرار الجهود الاحترازية التى تنتهجها وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة ضمن الخطة الوقائية الشاملة التى تتبناها الدولة المصرية لإتباع التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بتعقيم جميع المبانى والمنشأت من أجل ضمان السلامة الصحية لجميع العاملين بقطاع الطيران المدنىهذا وقد تم إلغاء العمل بنظام البصمة للحد من حدوث أى تجمعات بما يكفل الحفاظ على سلامة جميع العاملين بقطاع الطيران المدنى.