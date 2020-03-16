صور.. إجراءات احترازية بالمصالح الحكومية وتعليم كفر الشيخ يعلق العمل بالبصمة

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت عدد من المصالح الحكومية والنقابات إجراءات احترازية للوقاية من مرض كورونا، منها القيام بأعمال التطهير، ونشر ملصقات للتوعية، كما قررت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تعليق عملية الانصراف والحضور بالبصمة بالمديرية والإدارات التعليمية، وتخصيص دفاتر للتوقيع بها، لحين إشعار آخر.

وفى نقابة المهندسين بكفر الشيخ عقد اجتماع طارئ لمناقشة تفعيل إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد واتخاذ احتياطات وقائية احترازية، فتم تعقيم المبنى كاملا بعد انتهاء يوم العمل.

قال المهندس عبد السميع يوسف، نقيب المهندسين، تم تعليق جميع الاجتماعات والفاعليات وأنشطة اللجان، وتقليص ساعات العمل بالنقابة، لتصبح من التاسعة صباحا حتى الرابعة مساء، مع تعليق العمل بصالة الخدمات والمصاعد لمدة نصف ساعة من الساعة الثانية عشر ونصف ظهرا لتطهير وتعقيم المبنى.

وأضاف يوسف، تم إلزام جميع المتعاملين مع النقابة بالخضوع لقياس درجة الحرارة إليكترونى، وارتداء الكمامة الطبية عند دخول المبنى، على أن تقوم النقابة بتوفيرها مجانا للمهندسين المتعاملين معها.

وأضاف المهندس محمد ربيع، الأمين العام للنقابة، أن هناك بعض الإجراءات الجديدة بخصوص لجان التصالح، ومنها ايقاف استقبال ملفات جديدة، والسماح بتواجد مندوب واحد فقط عن كل مكتب استشارى ويحضر عند استدعائه، واستمرار لجان الفحص والاعتماد فى عملها.

وأكد المهندس باسم حجازى، رئيس لجنة الإعلام بالنقابة ان الإجراءات الوقائية الخاصة بالمهندسين المتعاملين مع النقابة بدأت من اليوم الاثنين .

وعلى جانب آخر تابع الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أعمال التطهير والوقاية والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، والتى تقوم بها مديرية الشباب والرياضة بكافة أجهزتها ومؤسساتها الرياضية والشبابية، فى كافة الهيئات الشبابية من مراكز الشباب والإدارات الفرعية، تحت إشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وإجراءات التعقيم والتطهير الدورى بالتنسيق مع الإدارات الصحية المنتشرة فى كافة أرجاء المحافظ ة، كإجراء احترازى طول مدة تعليق الفاعليات والأنشطة الرياضية والشبابية بكافة أنواعها، لمدة أسبوعى للتمكن من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، حرصًا على سلامة ووقاية أعضاء مراكز الشباب والمترددين على الملاعب من الأطفال والشباب.

كما تابع اللواء خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، يرافقه الدكتورة آلاء بسيونى، مديرة إدارة صحة البيئة بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، أعمال اتخاذ التدابير الوقائية بديوان الوحدة المحلية بدسوق والإجراءات المُتخذة للتوعية لمجابهة فيروس كورونا، بوضع الملصقات الخاصة بطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد فى جميع أماكن تردد الجمهور بديوان الوحدة المحلية حيث تم وضع الملصقات وإرشادات التوعية والتى توضح طرق ارتداء الماسك والعناصر المستهدفة لارتداء الماسك وكيفية التعامل مع الحالة المصابة.