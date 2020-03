صحفى نيويورك تايمز يحذف تغريدته الزائفة بشأن إصابات كورونا فى مصر

تراجع صحفى جريدة نيويورك تايمز الأمريكية ديكلان والش عن تغريدته المثيرة للجدل التي استشهد فيها بدراسة كندية تزهعم وجود آلاف من الإصابات بفيروس كورونا في مصر.

وقام والش بحذف تغريدته بعد نفى السلطات المصرية ما ورد فيها وإشادة منظمة الصحة العالمية بتعامل مصر مع فيروس كورونا.

ونشر الصحفى الأمريكى تغريدة على تويتر قبل قليل، قال فيها إنه قام بحذف تغريدة ذكرت أن دراسة كندية تقدر أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر يمكن أن تكون 19 ألف، إلا أن التقييم الأدنى يقترب من 6 آلاف. لكن مصر قد أعلنت رسميا وجود 110 حالة إصابة، لذا، من المرجح أن يكون الرقم الحقيقى أعلى، مثل كثير من الدول.

I removed a tweet to clarify: A Canadian study estimates coronavirus cases in Egypt could be as many as 19000, but the lower estimate is closer to 6000. Regardless, Egypt has officially reported 110 cases, so it is likely that, like many countries, the actual figure is higher.