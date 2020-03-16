اليوم السابع
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الإثنين، 16 مارس 2020 11:44 م
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" صحة الاسكندرية " : افتتاح قسم للعلاج الطبيعى بمركز طب الأسرة المتراس

الإثنين، 16 مارس 2020 11:34 م
" صحة الاسكندرية " : افتتاح قسم للعلاج الطبيعى بمركز طب الأسرة المتراس محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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 أعلنت مديرية الصحة بالاسكندرية ، عن افتتاح قسم للعلاج الطبيعى بمركز طب الأسرة بالمتراس غرب الإسكندرية ، حيث افتتح الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ، يرافقه الدكتور أيمن حليم ، مدير عام منطقة غرب الإسكندرية الطبية ، والدكتورة  صافيناز رمضان ، مدير عام الشئون العلاجية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ،  قسم العلاج الطبيعى بوحدة طب الأسرة بالمتراس غرب الإسكندرية ، والذى تم تجهيزه بالكامل بتبرعات من المجتمع المدنى.

وقال الدكتور عمر بن الخطاب على مدير إدارة العلاج الطبيعى بمديرية الشئون الصحية ، أن قسم العلاج الطبيعى الجديد يتكون من حجرتين إحداهما للكبار والأخرى الاطفال ، وتم تجهيز القسم بجهازين للتنبيه الكهربائي وجهازين للموجات فوق صوتية وجهاز وجهاز تريدميل ، وأدوات رياضية علاجية ، بإجمالى تكلفة 40 ألف جنيه تم توفيرها بالكامل من خلال التبرعات ، و أن وحدة طب الأسرة بالمتراس تخدم ما يزيد عن 50 ألف مواطن بمناطق المتراس وشمال المتراس.

و كانت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قد تلقت مؤخرا 21 ماكينة غسيل كلوى جديدة مقدمة من وزارة الصحة لتضاف إلى الماكينات الموجودة أو تحل محل عدد من الماكينات القديمة التى انتهى عمرها الافتراضى

وأوضح علاء عثمان وكيل وزارة الصحة   أنه تم توزيع تلك الماكينات بواقع 12 ماكينة لمستشفى العامرية العام ليصبح إجمالى عدد ماكينات الغسيل الكلوى بها 68 ماكينة ، و 6 ماكينات لمستشفى برج العرب المركزى ليصبح الإجمالى 29 ماكينة ، و 3 ماكينات لمستشفى رأس التين العام ليصبح الإجمالى 36 ماكينة.

 

 


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