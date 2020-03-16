اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 مارس 2020 04:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

شلبى: قرار خفض الفائدة "موفق" ويخدم المستثمر والمصنع والمطور العقارى

الإثنين، 16 مارس 2020 11:30 م
شلبى: قرار خفض الفائدة "موفق" ويخدم المستثمر والمصنع والمطور العقارى د. أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رحب د. أحمد شلبي الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر بالقرار الذى أصدره البنك المركزى مؤخرا، والذي خفض فيه سعر الفائدة بقيمة 3%؜ على الإقراض والاقتراض، ووصف شلبي القرار بـ"الموفق"، قائلًا إن القرار مهم للغاية، والذى يضاعف من أهميته هو توقيت صدوره، الذي من شأنه منح طاقة إيجابية كبيرة للسوق بجميع أطرافه، سواء على مستوى المستثمر الذي يختار شراء العقار لتأمين مدخراته، وكذلك يخدم المطور العقاري نفسه في مرحلة تحتاج لقرارات اقتصادية جريئة تُحفز المناخ التمويلي، وهو الأمر الذي يجعل المطور العقاري أكثر جرأة واقدامًا على توسيع محفظته من الأراضي، وهو ما يتسق تماما مع خطة الدولة المصرية في الوقت الراهن، والسنوات القليلة القادمة بالتوسع في نطاق الرقعة العمرانية بكافة أنحاء الجمهورية.
 
 
وأشار إلى أن تخفيض العائد على الفائدة سيخدم بلا شك القطاع الصناعي الذى لايزال يحتاج إلي دعم كبير، لتشغيل المصانع المتوقفة، أو تنشيط تلك التى تعمل بالفعل، ويمنحها فرصة حقيقية لمضاعفة انتاجها أضعافًا، ويفتح فرصًا جديدة للتصدير والهبوط بسعر المنتج المحلى لأسعار منافسة يضمن بها قدرة تنافسية هائلة داخليا وخارجيا على حد سواء.
 
 
وعن مسألة التمويل، أوضح شلبى أن انخفاض سعر الفائدة يضمن تحقيق إقبالا كبيرا من المواطن المستثمر الذى يتوجه للقطاع العقارى طوعا لشراء بيت جديد، ولكن تقف أمامه عقبة إيجاد نظام تمويلى عادل، وهو ما استمر لفترة طويلة بسبب ارتفاع سعر الفائدة لفترة طويلة، أما الآن فسيحدث سيولة لدى جميع أطراف العملية والتى منها الممول ذاته، سواء كان هذا التمويل من خلال شركات، أو البنوك، وهذه أيضًا ناحية إيجابية جدا، حيث ستشهد البنوك رواجًا كبيرًا على طلب قروض شراء، وهو ما سيساهم فى دوران أموال المودعين، بل ويضمن تسريع عملية دوران رأس المال لدى المطور العقارى نظرا لحركة الإقبال على السوق.
 
 
 

أحمد شلبى

قرار خفض الفائدة

المستثمرين في مصر

المصنع

المطور العقارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عقوبات مغلظة لمواجهة محاولات العبث بالأثار والقيام بأفعال مخالفة للآداب فيها

عقوبات مغلظة لمواجهة محاولات العبث بالأثار والقيام بأفعال مخالفة للآداب فيها

"التعليم": السماح لطلاب المدارس الداخلية بالمغادرة والعودة لمنازلهم

"التعليم": السماح لطلاب المدارس الداخلية بالمغادرة والعودة لمنازلهم

بشائر بالموازنة الجديدة.. اعرف خطة المالية لتحسين أجور العاملين بالدولة

بشائر بالموازنة الجديدة.. اعرف خطة المالية لتحسين أجور العاملين بالدولة

الداخلية تجرى اليوم قرعة الحج بأسيوط والقليوبية وبنى سويف والإسكندرية والسويس

الداخلية تجرى اليوم قرعة الحج بأسيوط والقليوبية وبنى سويف والإسكندرية والسويس

التعليم: بدء تأليف كتاب القيم والأخلاق الجديد لطلاب الابتدائية

التعليم: بدء تأليف كتاب القيم والأخلاق الجديد لطلاب الابتدائية

فيديو وصور.. "طفل الجردل" حديث السوشيال ميديا بعد إجادته الغناء

فيديو وصور.. "طفل الجردل" حديث السوشيال ميديا بعد إجادته الغناء

الكهرباء: الخبراء الروس يمارسون عملهم بالضبعة وكشف طبى لهم كل 14 يوما

الكهرباء: الخبراء الروس يمارسون عملهم بالضبعة وكشف طبى لهم كل 14 يوما

أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لدينا رصيد كبير من السلع يكفى لشهور طويلة

أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لدينا رصيد كبير من السلع يكفى لشهور طويلة

وزير التعليم يكشف خطة الوزارة فى التعامل مع أزمة كورونا

وزير التعليم يكشف خطة الوزارة فى التعامل مع أزمة كورونا

بعد تعطيل الدراسة.. اعرف إزاى تدخل على بنك المعرفة.. فيديو

بعد تعطيل الدراسة.. اعرف إزاى تدخل على بنك المعرفة.. فيديو

الأوقاف تتخذ حزمة من الإجراءات الوقائية ضد كورونا.. تحظر السلام باليد فى دواوينها ومنع تقبيل يد رموزها والوالدين.. حظر العزاء وعقد القران بدور المناسبات والاختبارات والدورات.. غلق الأضرحة والحسين والسيدة زينب

الأوقاف تتخذ حزمة من الإجراءات الوقائية ضد كورونا.. تحظر السلام باليد فى دواوينها ومنع تقبيل يد رموزها والوالدين.. حظر العزاء وعقد القران بدور المناسبات والاختبارات والدورات.. غلق الأضرحة والحسين والسيدة زينب

فيديو.. رمضان عبدالمعز عن اقتراب قيام الساعة: اطمئنوا لن تقوم إلا على شرار القوم

فيديو.. رمضان عبدالمعز عن اقتراب قيام الساعة: اطمئنوا لن تقوم إلا على شرار القوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة