شركة بوينج تسمح لبعض العاملين بالعمل من المنازل بسبب كورونا

أ.ش.أ

سمحت شركة بوينج الأمريكية العملاقة لانتاج الطائرات، لبعض العاملين فيها بالعمل من منازلهم بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد المعروف رسميا باسم " كوفيد – 19".

وذكرت شبكة (سي ان ان) الاخبارية الأمريكية أن بوينج أكدت ، في بيان أصدرته ، أن الشركة لن تتوقف ، مع ذلك ، عن الاستمرار فى انتاج الطائرات ، ولكنها تناشد العاملين الذين يستطيعون العمل من المنازل أن يقوموا بذلك وحتى صدور إشعار آخر ، غير أنها لم تكشف عن كيفية الإستمرار في تصنيع الطائرات من المنازل.

وأضاف البيان " إن بوينج تقوم في الوقت الراهن بتقييم مدى سلامة جميع مواقعها من خلال الإسترشاد بالقواعد المطبقة على مستوى الولايات والدولة ككل ، وتقوم في الوقت ذاته بتطهير مواقع العمل خاصة مواقع تجميع الطائرات".

تجدر الاشارة الى أن عدد العاملين في شركة بوينج الأمريكية وصل حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي الى 161 ألف شخص من بينهم 35 ألف من الفنيين الذين يقومون بانتاج الطائرات.