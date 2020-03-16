شباب قرية الروضة ببلقاس فى الدقهلية يطهرون قريتهم بنفسهم من كورونا

الدقهلية شريف الديب

اتفق عدد من شباب قرية الروضة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، على تطهير كل الأماكن الحكومية والغير حكومية بالقرية، للحفاظ على القرية من فيروس كورونا بعد انتشار خبر وفاة حالة من مركز بلقاس.

وتجمع عدد من شباب القرية وقاموا بإحضار ماتور للرش، ووضعه فيه كمية من مبيد مطهر للفيروسات، وقاموا بالمرور على المساجد فى القرية، وقاموا بتطهيرها من الداخل والخارج حتي يطمئن المصلين، كما توجه الفريق الشبابى من القرية إلى المعهد الأزهرى بالقرية، وقاموا بالمرور على الفصول بالمعهد ودورات المياه وغرف المدرسين، ومدخل المدرسة.

كما توجه الفريق إلى محلات الحلاقة بالقرية والتى يتردد عليه الكثير من الأهالى وقاموا برشها بالمطهرات، وطالبوا من أصحاب المحل باستخدام المطهرات دائما من أجل سلامه المواطنين، وقام الفريق المتطوع من الشباب بالمرور على المنازل وقاموا بتوعية المواطنين بأهمية النظافة الشخصية، وضرورة الالتزام بالمنزل خلال تلك الفترة.

بالإضافة للتوجه إلى السوق بالقرية وقاموا بتطهيره وبعض المحلات الصغيرة المنتشرة، كما توجهوا إلى الحضانة الموجودة بالقرية، وقاموا بتطهيرها وتطهير أماكن الألعاب للأطفال.

وقال الشباب القائمين على الحملة أنهم، تعرفوا على كيفية التطهير السليم وطرق التعقيم، فقرروا بعمل مشاركة إيجابية للمجتمع، و يقوموا بتوعية المواطنين، بأهمية النظافة الشخصية، والاهتمام بعدم الاختلاط خلال تلك الفترة، واتفقوا على القيام بمهمة تطهير القرية والأسواق وكل الأماكن الحيوية التى يتردد عليه الأهالي، وأكدوا على وجود استجابة كبيرة من الأهالي، استمرارهم فى تلك المهمة لحين الانتهاء والتخلص من هذا الفيروس، وطالب الشباب المشاركين جميع القري بالبدء كلا فى قريته، ليساعدوا الأهالى، والاشتراك وتطهير قريتهم بنفس الطريقة ليكون هذا الإجراء فى وقت واحد يساعد على القضاء على الفيروس فى اسرع وقت.



























































