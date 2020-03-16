"سيبها علينا".. مأساة عامل وأسرته ينامون فى الشارع بعد انهيار منزلهم بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

يعيش عامل وأسرته بمركز المنشاة مأساة حقيقية بعد انهيار منزلهم مما اضطرهم الى العيش فى الشارع على الأرض وحتى الآن لم يتدخل أحد من المسئولين لإنقاذ الأسرة المكونة من 4 أفراد وسيدة عجوز والدتهم مما دفع العامل البسيط إلى الاستغاثة ومناشدة اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج والمسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة بسرعة التدخل وإنقاذهم .

زينهم إبراهيم حسن 44 سنة عامل بسيط ومقيم بمركز المنشاة بشارع الهلالى يعيش حياة صعبة بعد انهيار منزله المبنى من الطوب اللبن منذ فترة قريبة لم تتعد شهر ومن وقتها وتعاني الأسرة أشد المعاناة حيث إنهم يقيمون فى الشارع على مرتبة قديمة ولم يتدخل أحد لمساعدتهم من المسئولين خاصة أن الأسرة لديها أطفال فى سن صغيرة وسيدة عجوز بالإضافة الى خوفهم المستمر من سقوط باقى المنزل عليهم أثناء النوم مناشدين المسئولين بسرعة التدخل وبناء المنزل حفاظا على أرواحهم.

انتقل "اليوم السابع" إلى مركز المنشاة بمحافظة سوهاج والتقى الشاب زينهم وقال انه عامل أرزقى يعمل باليومية ولديه 3 أبناء فى سن صغيرة كما ان والدته العجوز تعيش مع فى المنزل ومنذ حوالي شهر فوجئ بالمنزل المبنى من الطوب اللبن ينهار ويسقط عليهم ومن وقتها ويعيش مع أسرته فى مأساة حيث انه تم تحرير محضر بالواقعة ولكن لم يتدخل احد لمساعدته بعد سقوط المنزل حيث أنه وأسرته اضطر للعيش فى الشارع أمام المنزل خوفا من سقوط باقى المنزل عليهم .

ويواصل زينهم حديثه قالا إنه ينامون على مرتبه قديمة وهى التى تبقت من متاع المنزل والأثاث بعد انهيار المنزل بينما تنام والدته العجوز على كنبة قديمة وخاصة وانها مريضة لا تتحرك وهم يعيشون حياة صعبة ولا يملكون اى شىء فهو يحصل على معاش تكافل وكرامة وكل دخله المادي 320 جنيه فقط مناشدا اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج و المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بسرعة التدخل لإنقاذهم من العيش فى الطريق العام وكذلك المسئولين بمديرية التضامن الاجتماعي بمساعدتهم والجمعيات الخيرية ببناء طابق واحد فقط للعودة مرة أخرى إلى العيش داخل المنزل فهل يستجيب المسئولين له .

للتواصل ت رقم 01203654115



































