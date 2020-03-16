اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 مارس 2020 10:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سهم البنك الأهلي المتحد يهبط ببورصة البحرين بمستهل التعاملات

الإثنين، 16 مارس 2020 09:44 ص
سهم البنك الأهلي المتحد يهبط ببورصة البحرين بمستهل التعاملات بورصة البحرين - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمبلغ تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.28% خاسرا 4.01 نقطة ليصل إلى مستوى 1410.57 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 236.4 ألف سهم بقيمة 67.2 ألف دينار.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 11.32% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.68%،  ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 5.73% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.78%.
 
كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.16% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.82%.
 
وفى سياق متصل قرر مجلس إدارة مجموعة فنادق الخليج، تأجيل الجمعية العامة المزمع عقدها يوم الاثنين الموافق 16 مارس إلى موعد يحدد لاحقا، على أن تعقد عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، وذلك تماشيا مع التوجيهات الحكومية بالإضافة إلى الحرص على السلامة العامة.
 
وفى سياق آخر أعلنت شركة سوليدرتى البحرين، عن القائمة الخاصة بالمرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزى، وهم توفيق شهاب، أشرف بسيسو، ناظم الصالح، شريف أحمدى، فينكيتيسان مونسوامى، بشار ناس، على عبد الرحيم، محمد إبراهيم، إسماعيل الصراف، ليلى الحلواجى.

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

البورصة

بورصة

بورصة البحرين

اقتصاد البحرين

البحرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكاف يعلن رسميا استضافة استاد جابوما بالكاميرون نهائي دوري أبطال أفريقيا

الكاف يعلن رسميا استضافة استاد جابوما بالكاميرون نهائي دوري أبطال أفريقيا

ماذا فعلت الأندية المصرية بعد إيقاف النشاط الكروى؟.. فيديو

ماذا فعلت الأندية المصرية بعد إيقاف النشاط الكروى؟.. فيديو

قطع المياه عن مناطق وسط الجيزة لمدة 6 ساعات بسبب عكارة النيل

قطع المياه عن مناطق وسط الجيزة لمدة 6 ساعات بسبب عكارة النيل

فيديو.. إجراءات العزل الذاتى فى المنزل لمواجهة كورونا

فيديو.. إجراءات العزل الذاتى فى المنزل لمواجهة كورونا

كيف تتحدث مع أطفالك حول وباء كورونا× 4 خطوات

كيف تتحدث مع أطفالك حول وباء كورونا× 4 خطوات

من أبل لجوجل.. هكذا تعاملت شركات التكنولوجيا مع موظفيها عقب انتشار "كورونا"

من أبل لجوجل.. هكذا تعاملت شركات التكنولوجيا مع موظفيها عقب انتشار "كورونا"

شروط الحصول على عضوية صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد

شروط الحصول على عضوية صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد

فيس بوك يعقد مؤتمرا للألعاب "أونلاين" خوفا من كورونا

فيس بوك يعقد مؤتمرا للألعاب "أونلاين" خوفا من كورونا

10 نصائح للعمل من المنزل بفاعلية.. اتبع روتين المكتب وتواصل مع فريقك

10 نصائح للعمل من المنزل بفاعلية.. اتبع روتين المكتب وتواصل مع فريقك

التعليم تحدد كيفية تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات × 9 خطوات

التعليم تحدد كيفية تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات × 9 خطوات

فيفا يمنح محمد صلاح والمحترفين حرية الانضمام للمنتخب دون عقوبات

فيفا يمنح محمد صلاح والمحترفين حرية الانضمام للمنتخب دون عقوبات

الوطنية للانتخابات تعلن اليوم اسم الفائز بمقعد ملوى بالمنيا بعد جولة الإعادة

الوطنية للانتخابات تعلن اليوم اسم الفائز بمقعد ملوى بالمنيا بعد جولة الإعادة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة