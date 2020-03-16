سكرتير محافظة الأقصر يتلقى 45 طلب وشكوى خلال "اليوم المفتوح"

الأقصر – أحمد مرعى

شهد سكرتير عام محافظة الأقصر اللواء أشرف موافي، اليوم الاثنين، بمقر ديوان عام المحافظة، لقاء "اليوم المفتوح" مع المواطنين، والذي يعقد بصورة دورية بناء على توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وذلك لبحث مطالبهم واحتياجاتهم، ووضع الحلول الفورية والملائمة لمشكلاتهم.

وأوضح مدير عام إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة جمال حلمي، أنه خلال اللقاء تم الاستماع إلى عدد 45 طلب وشكوى من المواطنين خلال اللقاء أبرزها في قطاعات التضامن الاجتماعي والصحة والمرافق والإسكان الشعبي والزراعة ومياه الشرب والصرف الصحي والقوى العاملة، ومطالب عدد من شباب الخريجين والحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية.

ومن جانبه وجه سكرتير عام محافظة الأقصر، خلال اللقاء، بدراسة الجهات المختصة لكافة مطالب واحتياجات المواطنين التي تم عرضها، وإيجاد أنسب الحلول العملية لها بما يتيح حصول كل مواطن على حقه، بما لا يتعارض مع القوانين.

وكانت قد أعلنت محافظة الأقصر، أنه فى إطار الحرص على التواصل المستمر مع أهالى محافظة الأقصر، أنه لخدمة كافة المواطنين بمختلف أنحاء المحافظات، تقرر مواصلة عقد لقاءات وفعاليات "اليوم المفتوح" الذي يعقد كل يوم إثنين بقاعة 3 بديوان المحافظة، وهو قائم فى موعده دون أى تغيير لمواصلة تلقي واستقبال مشكلات المواطنين ومطالبهم للمساهمة في حلها فى أقرب وقت ممكن، وأنه فى حال حدوث أى عذر لدى المواطن يمنعه من الحضور، يمكنه تقديم شكواه إلى مسئولى محافظة الأقصر من خلال عدة وسائل:- وتليفون خدمة المواطنين:- (2356054)، وتليفون غرفة العمليات:- (2374903)، أو الإتصال على الأرقام الآتية:- (2372188 – 2372263)، أو تسجيل الشكاوى على الموقع الإلكتروني.

وتشهد محافظة الأقصر، بصورة أسبوعية إجراء خطوات جادة لبحث واستقبال شكاوى المواطنين مباشرة من قبل رؤساء المدن والمسؤولين وقيادات المحافظة والمدن المختلفة، للمساهمة فى سرعة حل مشكلات المواطنين أولا بأول، وذلك عبر جدول زمنى محدد لكل مدينة لخدمة الأهالى فى كل أزماتهم اليومية، حيث ويقول المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، إنه أصدر توجيهاته فى إطار سرعة الاستجابة لحل مشكلات المواطنين والاستماع لشكواهم، وتقرر عقد لقاء أسبوعى بكل مركز ومدينة لعرض مشاكلهم ولحل الأزمات الطارئة أولاً بأول، وذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن وكل المسئولين، وذلك على مدار الأسبوع بالإضافة إلى انعقاد أعمال اليوم المفتوح للمواطنين يوم الإثنين أسبوعياً بمقر الديوان العام للمحافظة، وذلك للتيسير على المواطنين وإيجاد أنسب الحلول للمشكلات التى تواجههم من قبل المسئولين.