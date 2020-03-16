اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 مارس 2020 10:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تغلق الحدود مع بيلاروسيا لمنع انتشار فيروس كورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 09:39 ص
روسيا تغلق الحدود مع بيلاروسيا لمنع انتشار فيروس كورونا محاولات رصد مصابى فيروس كورونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن رئيس الوزراء الروسى، ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين، أن بلاده قررت إغلاق الحدود مع بيلاروسيا، ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن ميشوستين قوله فى اجتماع مع نواب الوزراء: "تطور الوباء، يجعلنا نغلق الحدود، أولاً وقبل كل شيء، فعلنا ذلك مع الصين ودول آسيوية أخرى كانت أول من واجه هذا التهديد.. لقد وضعنا قيودا على حركة النقل الجوى إلى دول الاتحاد الأوروبى عندما بدأ الفيروس فى الانتشار وأوقفنا تحرك الأجانب عبر حدود بولندا والنرويج ، وألغينا رحلات السكك الحديدية مع لاتفيا ومولدوفا وأوكرانيا.. وقررنا أيضًا إغلاق الحدود مع بيلاروسيا لتحرك الناس، واتخذنا عدد من الخطوات الاستباقية الأخرى".
 
وأعلنت شركة سكك الحديد الروسية، فى وقت سابق، أنها ستعلق الرحلات الدولية إلى كل من مولدوفا وأوكرانيا ولاتفيا بعد إعلان الأخيرتين تعليق رحلات القطار لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
وكان رئيس الوزراء الروسي، قد أمر بتعليق مرور المواطنين الأجانب مؤقتًا عبر الحدود مع بولندا والنرويج، حسبما أعلن على موقع الحكومة.
 

روسيا

بيلاروسيا

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اكتشاف عدوى جماعية بفيروس كورونا فى كنيسة بكوريا الجنوبية

الإثنين، 16 مارس 2020 09:34 ص

الحكومة المكسيكية تنفى تقارير عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 09:30 ص

روسيا ستطلق صندوقا حجمه 4 مليارات دولار لدعم الاقتصاد مع تفشى كورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 09:16 ص

رواندا: عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 5 أشخاص

الإثنين، 16 مارس 2020 09:05 ص

فيديو.. إجراءات العزل الذاتى فى المنزل لمواجهة كورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 09:04 ص

موريتانيا تقرر وقف جميع الرحلات الدولية بسبب فيروس كورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 09:00 ص

من أبل لجوجل.. هكذا تعاملت شركات التكنولوجيا مع موظفيها عقب انتشار "كورونا"

الإثنين، 16 مارس 2020 09:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكاف يعلن رسميا استضافة استاد جابوما بالكاميرون نهائي دوري أبطال أفريقيا

الكاف يعلن رسميا استضافة استاد جابوما بالكاميرون نهائي دوري أبطال أفريقيا

ماذا فعلت الأندية المصرية بعد إيقاف النشاط الكروى؟.. فيديو

ماذا فعلت الأندية المصرية بعد إيقاف النشاط الكروى؟.. فيديو

قطع المياه عن مناطق وسط الجيزة لمدة 6 ساعات بسبب عكارة النيل

قطع المياه عن مناطق وسط الجيزة لمدة 6 ساعات بسبب عكارة النيل

فيديو.. إجراءات العزل الذاتى فى المنزل لمواجهة كورونا

فيديو.. إجراءات العزل الذاتى فى المنزل لمواجهة كورونا

كيف تتحدث مع أطفالك حول وباء كورونا× 4 خطوات

كيف تتحدث مع أطفالك حول وباء كورونا× 4 خطوات

من أبل لجوجل.. هكذا تعاملت شركات التكنولوجيا مع موظفيها عقب انتشار "كورونا"

من أبل لجوجل.. هكذا تعاملت شركات التكنولوجيا مع موظفيها عقب انتشار "كورونا"

شروط الحصول على عضوية صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد

شروط الحصول على عضوية صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد

فيس بوك يعقد مؤتمرا للألعاب "أونلاين" خوفا من كورونا

فيس بوك يعقد مؤتمرا للألعاب "أونلاين" خوفا من كورونا

10 نصائح للعمل من المنزل بفاعلية.. اتبع روتين المكتب وتواصل مع فريقك

10 نصائح للعمل من المنزل بفاعلية.. اتبع روتين المكتب وتواصل مع فريقك

التعليم تحدد كيفية تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات × 9 خطوات

التعليم تحدد كيفية تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات × 9 خطوات

فيفا يمنح محمد صلاح والمحترفين حرية الانضمام للمنتخب دون عقوبات

فيفا يمنح محمد صلاح والمحترفين حرية الانضمام للمنتخب دون عقوبات

الوطنية للانتخابات تعلن اليوم اسم الفائز بمقعد ملوى بالمنيا بعد جولة الإعادة

الوطنية للانتخابات تعلن اليوم اسم الفائز بمقعد ملوى بالمنيا بعد جولة الإعادة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة