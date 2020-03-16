اليوم السابع
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رواندا: عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 5 أشخاص

الإثنين، 16 مارس 2020 09:05 ص
رواندا: عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 5 أشخاص كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت وزارة الصحة فى رواندا إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد زاد إلى خمسة وشمل مواطنا لم يسافر في الآونة الأخيرة. وأكد البلد الواقع في شرق أفريقيا أول حالة إصابة بالفيروس يوم السبت ليصبح واحدا من بين 26 بلدا في أفريقيا ظهر فيها المرض.

وقالت الوزارة في بيان إن أربع حالات إضافية شملت رجلا يبلغ من العمر 34 عاما وصل من جنوب السودان يوم السادس من مارس آذار وشقيقه الذي سافر أيضا في الآونة الأخيرة.

وكانت الحالة الرابعة لشاب أوغندى يبلغ من العمر 22 عاما وصل إلى رواندا من لندن أمس الأحد.

وتشير حالة الرجل الذي لم يسافر في الآونة الأخيرة إلى انتقال المرض محليا.

وأغلقت عدة دول أفريقية حدودها وألغت الرحلات الجوية وفرضت قيودا مشددة تتعلق بالدخول والحجر الصحي في مسعى لاحتواء التفشي.

 


رواندا

كورونا

فيروس كورونا

الرحلات الجوية

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