رئيس تاون جاس: توصيل الغاز لـ300 ألف وحدة سكنية بمليار و200 مليون جنيه

كتبت - مروة الغول

قال المهندس ياسر بهنس رئيس شركة تاون جاس إحدى شركات قطاع البترول، أنه تم توصيل الغاز الطبيعى لعدد 300 ألف وحدة سكنية بتكلفة إستثمارية قدرها 1.2 مليار جنيه تقريبا، وبنسبة إنجاز 100% من المخطط مما أدى إلى توفير ما يقرب من 7 مليون إسطوانة بوتاجاز.

وأضاف: تخفيض حجم الدعم الموجه للإسطوانات لما يقرب من 700 مليون جنيه وادخال الغاز لأول مره لمناطق الحوامدية والبدرشين وأبو النمرس، بالإضافة إلى 30 منطقة أخرى، قائلا: "نتائج أعمال الشركة خلال عام 2019 شهدت وللعام الثانى على التوالى تحقيق أرقام غير مسبوقة لمشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل".

وأشار المهندس ياسر بهنس، خلال الجمعية العامة العادية لشركة تاون جاس بحضور المهندس أسامة البقلى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) والمهندس عابد عز الرجال رئيس المجلس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ونواب رئيس الشركة القابضة والهيئة المصرية العامة للبترول والمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة، إلى إنتهاء الشركة من تنفيذ عدد 550 مشروعا لتوصيل الغاز الطبيعى بالكمبوندات والقرى السياحية والمنشأت الصناعية والمولات التجارية ووحدات وزارة الدفاع والداخلية وبإستثمارات قدرها 250 مليون جنيه والإنتهاء من كافة التعديلات المطلوبة لتأمين خطوط الغاز المتعارضة مع المشروعات القومية مثل مشروعات تطوير مترو الأنفاق بالقاهرة والجيزة والمحاور الرئيسية والطرق، بالإضافة لتطوير محاور مصر الجديدة ومدينة نصر، لافتا أنه تم توقيع عدد من البروتوكلات مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإدارة الوقود لتوصيل الغاز لما يقرب من 105 ألف عميل بتكلفة قدرها 243 مليون جنيه .

وأوضح المهندس ياسر بهنس، أنه تم تطبيق نظام متكامل لتخطيط موارد المؤسسات SAP طبقا لتوصيات وزير البترول والثروة المعدنية وتعد شركة تاون جاس أول شركة تعمل فى مجال توصيل الغاز للمنازل وتقوم بتطبيق هذا النظام من خلال إداراتها المختلفة للإستغلال الأمثل للموارد والقضاء على الروتين ورفع معدلات الأداء وسرعة إتخاذ القرار، لافتا أن الشركة مستمرة فى تأدية مهامها لتحقيق خطة الشركة القابضة للغازات الطبيعية للتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى ومن المخطط ( خلال 2020 ) توصيل الغاز لما يقرب من 300 ألف وحدة سكنية بإستثمارات قدرها مليار و200 مليون جنيه لتغطية وإدخال الغاز لعدد 31 منطقة جديدة لا تعمل بالغاز الطبيعى بمحافظات ( القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – بورسعيد – الإسماعيلية ) والبدء فى استخراج التصاريح المطلوبة لتوصيل مدن أبو صوير والتل الكبير والقصاصين وفايد وأبو سلطان موضحا أن الشركة تولى إهتماما بالغا لإشتراطات السلامة والصحة المهنية لتوفير أعلى درجات الأمن والسلامة للمحافظة على المعدات والمنشأت وسلامة المواطنين.