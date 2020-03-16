رئيس "القابضة المعدنية" يشكل غرفة عمليات لمواجهة كورونا فى الشركات التابعة

كتب عبد الحليم سالم

شكل الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، غرفة عمليات مركزية على مدار الساعة برئاسته لمتابعة وإدارة الأزمة ووضع الاستراتيجيات والإجراءات اللازمة لمواجهة أخطار الإصابة والوقاية من فيروس كورونا بالشركة القابضة والشركات التابعة، في ضوء الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة خطر فيروس كورونا.

ووجه نافع رؤساء الشركات التابعة بعدة إجراءات للوقاية من هذا الفيروس وأهمها توفير المطهرات بكميات مناسبة والإبلاغ الفوري بأي حالة اشتباه مع إتخاذ كافة الإجراءات طبقاً لتعليمات وزارة الصحة المصرية بالإضافة إلي تكليف الشركات التابعة بتنظيم العمل في ظل طبيعة إختلاط العاملين بعضهم ببعض.

وفي ذات السياق قام الدكتور مدحت نافع رئيس القابضة المعدنية بعقد أول اجتماع مجلس إدارة للشركة القابضة من خلال تقنية الفيديو كونفرنس بمقر الشركة على أن تكون تلك التقنية متبعة في الاجتماعات الدورية اللاحقة مع رؤساء الشركات التابعة.