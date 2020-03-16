رئيس الغرف التجارية يطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير المقرات ضد كورونا

كتب أحمد حمادة

وجه المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، مجالس إدارات الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير مقرات هذه الغرف واتخاذ كافة التدابير الصحية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن هذه الإجراءات الاحترازية تاتي في إطار خدمة التجار والموظفين والمترددين علي مقرات اتحاد الغرف التجارية وغرفة بالمحافظات المختلفة.

وأشاد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بدور مجالس إدارات الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية وتفاعلهم الشديد في مثل هذه المواقف وزيادة دورهم التجارى والصناعى والاستثمارى والاجتماعى ومساندة الدولة فى تنفيذ خططها التنموية فى مختلف الاتجاهات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه كافة مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة عن اتخاذ إجراءات وقائية ضد فيروس كورونا المستجد بالمبني الخاصة بكل غرفة .

وكان رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية قد تابع بنفسة اليوم، اتخاذ إجراءات الوقاية ضد فيروس كورونا المستجد بالمنبي الرئيسي لغرفة القاهرة والاتحاد العام للغرف التجارية بميدان الفلكي بالقاهرة.