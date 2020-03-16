اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 مارس 2020 11:30 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس الغرف التجارية يطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير المقرات ضد كورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 07:07 م
رئيس الغرف التجارية يطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير المقرات ضد كورونا المهندس إبراهيم العربى
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، مجالس إدارات الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير مقرات هذه الغرف واتخاذ كافة التدابير الصحية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.
 
وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن هذه الإجراءات الاحترازية تاتي في إطار خدمة التجار والموظفين والمترددين علي مقرات اتحاد الغرف التجارية وغرفة بالمحافظات المختلفة.
 
وأشاد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بدور مجالس إدارات الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية وتفاعلهم الشديد في مثل هذه المواقف وزيادة دورهم التجارى والصناعى والاستثمارى والاجتماعى ومساندة الدولة فى تنفيذ خططها التنموية فى مختلف الاتجاهات. 
 
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه كافة مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة عن اتخاذ إجراءات وقائية ضد فيروس كورونا المستجد بالمبني الخاصة بكل غرفة . 
 
وكان رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية قد تابع بنفسة اليوم، اتخاذ إجراءات الوقاية ضد فيروس كورونا المستجد بالمنبي الرئيسي لغرفة القاهرة والاتحاد العام للغرف التجارية بميدان الفلكي بالقاهرة.

الغرف التجارية

اتحاد الغرف التجارية

اخبار اقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اقتصاديون: خفض أسعار الغاز يرفع معدلات التشغيل فى المصانع.. مصر تفقد دورها ضمن قائمة الـ 10 دول الأعلى إنتاج للسيراميك بسبب ارتفاع أسعار الغاز.. إبراهيم العربى: تخفيض أسعار الغاز يزيد الصادرات

الخميس، 12 مارس 2020 05:29 م

إبراهيم العربى: تخفيض أسعار الغاز والطاقة للمصانع يساهم في زيادة الصادرات

الخميس، 12 مارس 2020 12:00 ص

إبراهيم العربى: الغرف التجارية تستعد لشهر رمضان بتنظيم معارض للسلع

الأحد، 08 مارس 2020 02:51 م

إبراهيم العربى يهنئ البعثة الدبلوماسية لدولة اليابان فى مصر بعيدهم القومى

السبت، 22 فبراير 2020 01:46 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد تعطيل الدراسة.. اعرف إزاى تدخل على بنك المعرفة.. فيديو

بعد تعطيل الدراسة.. اعرف إزاى تدخل على بنك المعرفة.. فيديو

الأوقاف تتخذ حزمة من الإجراءات الوقائية ضد كورونا.. تحظر السلام باليد فى دواوينها ومنع تقبيل يد رموزها والوالدين.. حظر العزاء وعقد القران بدور المناسبات والاختبارات والدورات.. غلق الأضرحة والحسين والسيدة زينب

الأوقاف تتخذ حزمة من الإجراءات الوقائية ضد كورونا.. تحظر السلام باليد فى دواوينها ومنع تقبيل يد رموزها والوالدين.. حظر العزاء وعقد القران بدور المناسبات والاختبارات والدورات.. غلق الأضرحة والحسين والسيدة زينب

فيديو.. رمضان عبدالمعز عن اقتراب قيام الساعة: اطمئنوا لن تقوم إلا على شرار القوم

فيديو.. رمضان عبدالمعز عن اقتراب قيام الساعة: اطمئنوا لن تقوم إلا على شرار القوم

الحكومة: إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا 150 حالة حتى الآن

الحكومة: إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا 150 حالة حتى الآن

القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة فى التغلب على آثار الطقس السيئ.. فيديو

القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة فى التغلب على آثار الطقس السيئ.. فيديو

مياه الجيزة: بدء ضخ مياه الشرب تدريجيا خلال ساعة بعد انخفاض نسب العكارة

مياه الجيزة: بدء ضخ مياه الشرب تدريجيا خلال ساعة بعد انخفاض نسب العكارة

إنفو جراف.. ما هى الوسائل الأكثر فاعلية لقتل فيروس كورونا؟

إنفو جراف.. ما هى الوسائل الأكثر فاعلية لقتل فيروس كورونا؟

فيديو.. استعد جيدا ولا تخف.. إجابات عن الأسئلة الأكثر شيوعا حول كورونا

فيديو.. استعد جيدا ولا تخف.. إجابات عن الأسئلة الأكثر شيوعا حول كورونا

دعاء للتحصن من الأوبئة والأمراض.. فيديو

دعاء للتحصن من الأوبئة والأمراض.. فيديو

أخبار مصر اليوم .. الصحة العالمية: مصر وعمان فقط تمتلكان نظام مراقبة قوى لمواجهة كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة العالمية: مصر وعمان فقط تمتلكان نظام مراقبة قوى لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-3-2020 وعيار 24 بـ 178.62 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-3-2020 وعيار 24 بـ 178.62 ريال سعودى

خطة كورونا.. البنوك تبدأ تعقيم وتطهير الفروع والـATM وتبخير خزائن البنكنوت

خطة كورونا.. البنوك تبدأ تعقيم وتطهير الفروع والـATM وتبخير خزائن البنكنوت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة