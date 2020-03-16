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رئيس البنك الأهلى: لا تغيير بفائدة شهادات الادخار حتى انعقاد لجنة "الكو"

الإثنين، 16 مارس 2020 07:38 م
رئيس البنك الأهلى: لا تغيير بفائدة شهادات الادخار حتى انعقاد لجنة "الكو" هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي
كتب: أحمد يعقوب

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قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم عقد لجنة الأصول والخصوم بالبنك "الكو" خلال الأيام القادمة، لبحث تسعير الأوعية الإدخارية بالبنك شاملة الشهادات البلاتينية بأنواعها.

وأضاف هشام عكاشة، أنه لحين ذلك الاجتماع تستمر الأسعار الحالية بدون تغيير إلا بالنسبة للشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير المرتبطة بسعر البنك المركزي التي ستنخفض بذات نسبة التخفيض المعلن من البنك المركزى المصرى.

وقررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائى وعاجل، مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته، أخذا فى الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9%.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان صادر عقب الاجتماع الطارئ الذي عقدته اليوم، قرار خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 300 نقطة أساس يأتي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى وما اعتاده البنك المركزى المصرى على اتخاذ خطوات استباقية فى الظروف الاستثنائية.

 


البنك الاهلى

سعر الفائدة

اخبار الاقتصاد

اوعية ادخارية

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