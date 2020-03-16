حملة مكبرة لإزالة المبانى والمنشأت الأيلة للسقوط بشوارع دمياط

دمياط - معتز الشربينى

نفذت محافظة دمياط ، حملة إزالة مكبرة ، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ، واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد ، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ، والتى استهدفت تنفيذ القرار الصادر بالإزالة لعدد ثلاث منازل على مساحة 120 متر بشارع ابن طولون بحى رابع دمياط .

حيث تم تنفيذ الإزالة نهائيا تحت إشراف الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية ، كما تم عمل كردون بمحيط تلك المساحة لتيسير حركة المارة .

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ، حملاتها لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمبانى والمنشآت الآيلة للسقوط ، والتى تمثل خطورة داهمة على المواطنين والمارة.

وأسفرت الحملة التى تم تنفيذها مؤخرا ، عن إزالة عقار ذى خطورة داهمة بشارع الدهرة بقرية السنانية على مساحة 80 م٢ ، وقد تم تنفيذ الإزالة نهائيا بحضور مسئولى الوحدة المحلية بقرية السنانية ونائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط لشئون القرى .

وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة للمبانى والمنشآت الآيلة للسقوط ، لما تمثله من خطورة داهمة على المواطنين .

من ناحية أخرى توجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، بخالص الشكر والتقدير إلى القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف وجميع العمال الذين شاركوا فى التعامل مع التداعيات الناجمة عن موجة الطقس السئ التى تعرضت لها البلاد خلال الأيام الماضية ، كما وجهت شكرا خاصا للقوات المسلحة بكافة أجهزتها على مجهودها الكبير ودفعها بالمعدات اللازمة لتنفيذ كافة المهام .

كما قدمت المحافظ الشكر أيضاً إلى رجال الشرطة المصرية على هذا الجهد الكبير خلال تلك الفترة وتواجدهم المستمر بالشوارع ، مؤكدة أنه تم التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة لمواجهة تلك الظروف الاستثنائية والتعامل مع آثار سقوط الأمطار الغزيرة بكافة المناطق بالمحافظة.