اليوم السابع
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حملات صحية على المقاهى ومحلات العصائر بمدينة دراو بأسوان للوقاية من كورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 07:57 م
حملات صحية على المقاهى ومحلات العصائر بمدينة دراو بأسوان للوقاية من كورونا محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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شن مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بدراو محافظة أسوان، اليوم الاثنين، حملة مرور وتفتيش على الأسواق, تضمنت المرور على المقاهى ومحلات ومنافذ العصائر والمرطبات, لمتابعة تنفيذ قرارات منع استخدام الأكواب الزجاجية, والتنويه على استخدام خراطيم الشيشية البلاستيكية المعدة للاستخدام الواحد, وذلك تجنبا للعدوى.

قال الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إنه تم تحرير 22 محضر جنحه صحية للمخالفين, بالإضافة لغلق إدارى لثلاث منشآت غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية، كما تم أيضا إعدام  كمية 135 لتر زيت غير صالح للاستهلاك الآدمى، وإعدام 45 كيلو جرام  أغذيه طازجة غير صالحة, وجارى تكثيف الحملات على الأسواق.

وأشار وكيل وزارة الصحة بأسوان، إلى أن هذه الإجراءات تأتى ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية التى تبذلها مديرية الشئون الصحية بأسوان، بمختلف قطاعاتها لمكافحة فيروس الكورونا، وفى إطار توجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس الكورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين.

وحرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وجميع قيادات المحافظة على الخضوع للكشف وتم التأكد من أن درجة الحرارة طبيعية بين 36 و37 درجة وذلك فى إطار الإجراءات المشددة للأطمئنان على سلامة جميع العاملين بالمصالح الحكومية بدون أى استثناءات.

كما قامت الفرق الطبية بالكشف على المواطنين المترددين على مبنى المحافظة ، بجانب التشديد على إجراءات النظافة والتعقيم بكافة المبانى التابعة وخصوصاً المكاتب والصالات وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه العمومية ، بالإضافة إلى وقف جميع الدورات التدريبية بصفة مؤقتة لحين صدور تعليمات أخرى، فيما تم إلغاء التوقيع بالبصمة والتوقيع بدفاتر الحضور والانصراف، فضلاً عن تعقيم مراكز الخدمة والتعامل مع الجمهور بشكل دورى.

 


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