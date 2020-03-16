كتب محمود عبد الغنى

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة عاطف أحمد غانم مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع إدارة الأمن الجمركي ومباحث ميناء سفاجا من ضبط 8 محاولات تهرب جمركى لكمية من الأدوية البيطرية ومستلزمات الشيش الإلكترونية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

جاء ذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الأمتعة الشخصية والسيارات القادمة من السعودية والكويت عبر ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض شراقه مدير إدارة الحركة، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والركاب القادمين من ميناء ضبا السعودى تم ضبط 226 علبة دواء بيطري خاصة بالحيونات مخبأة داخل سيارة بقيادة السائق" ف. هـ" كما تم ضبط 1155 علبة شوكولاتة كانت مخبأة داخل الكابينة والصناديق أسفل سيارة أخرى .

كما تم الإشتباه فى الأمتعة الشخصية الخاصة بـ 6 ركاب آخرين فتبين وجود 429 زجاجة زيت شيشة إلكترونية و2037 علبة لوشن حريمى و137 سماعة بلوتوث و102 علبة بخور و144علبة كريم بودرة حريمي مرطب للبشرة و2 شاشة 55 بوصة مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها .

وتم الضبط بلجنة مكونة من أسامة هويدي ومحمد عبد النعيم ومحمود يوسف مصطفى وسامح خليل وعلي عبد اللطيف ومحمد حمدي، وبلغت التعويضات الجمركيه المستحقه مليون و 464 ألف و 933 جنيه .

وقرر عاطف أحمد غانم مدير عام جمارك سفاجا إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 8 محاضر تهرب جمركى والتحفظ علي المضبوطات، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة علي جميع المنافذ الجمركية وضبط كافة محاولات التهرب الجمركى .



جمارك-سفاجا-تضبط-8-محاولات-تهرب-جمركى-لأدوية-بيطرية-ومستلزمات-الشيش-الإلكترونية-(1)



جمارك-سفاجا-تضبط-8-محاولات-تهرب-جمركى-لأدوية-بيطرية-ومستلزمات-الشيش-الإلكترونية-(2)