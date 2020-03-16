جامعة بنها: تعقيم المنشآت الجامعية وتقليل عدد المرافقين للمرضى للوقاية من "كورونا"

القليوبية - نيفين طه

عقدت الدكتورة راندا مصطفى، نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماعا لمناقشة طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك بحضور الدكتورة أمال السيد جاب الله مدير عام الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة ، والدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة إدارة الأزمات والكوارث ، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية ومديرى عموم كليات الجامعة.

وقالت راندا مصطفى إن الاجتماع يأتى فى إطار وضع خطة الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم مناقشة تعقيم وتطهير كافة المبانى والمنشأت الجامعية على المدى القصير والطويل عن طريق استخدام الكلور بشكل يومى، كما سيتم وضع آليات للرش وأساليب النظافة والتعقيم للكليات والمعامل والمكاتب الإدارية كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا .

وطالبت نائب رئيس الجامعة بتقليل أعداد المرافقين للمرضى والزيارات اليومية داخل المستشفى الجامعى ببنها ، منعا للتكدس والزحام ، كما وجهت بضرورة فتح النوافذ والتهوية الجيدة بصفة مستمرة .

وأعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها الجامعة ، استمرار رفع حالة الطوارئ واتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماعا موسعا بحضور نواب رئيس الجامعة والقيادات الإدارية وإدارة الأزمات والكوارث وتوزيع مهام العمل .

وأشار السعيد إلى أنه تم تكوين ثلاث مجموعات عمل المجموعة الأولى برئاسة الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والمسئولة عن العملية التعليمية وتنفيذ خطة التعليم عن بُعد ، والثانية برئاسة الدكتورة راندا مصطفي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتتولى مهام التطهير والتعقيم لجميع كليات الجامعة والمدن الجامعية وادارة الجامعة أما المجموعة الثالثة، فهى برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والمسئولة عن توزيع أجهزة المسح الحرارى والتى تحدد درجة حرارة المترددين على كليات الجامعة ومستشفياتها من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين .

وقالت الدكتورة راندا مصطفى أن وحدة إدارة الأزمات والكوارث برئاسة الدكتور إبراهيم راجح قامت بالتنسيق مع الإدارات الطبية بالكليات ، وكذلك التنسيق مع مديرية الشئون الصحية ووحدة الأزمات والكوارث بالمحافظة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية لتنفيذ خطة العمل خلال الفترة القادمة.

كما أعلنت جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة ، مواعيد حضور الجهاز الإدارى والعاملين بالجامعة، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، بدءًا من غد الأحد 15 مارس كإجراء احترازى للوقاية من انتشار فيروس كورونا .

وقالت سامية عبدالحميد أمين عام الجامعة ، أنه تقرر حضور كافة القيادات الإدارية يوميا على أن يتواجد نصف القوة من العاملين من الجهاز الإدارى بإدارة الجامعة بالتناوب طوال ايام الأسبوع بما يحقق منع الكثافات العددية من ناحية وتيسير جميع الأعمال المكلفين بها من ناحية أخرى .

وأضافت أمين عام الجامعة أنه فيما يخص الكليات فتم تفويض عمداء جميع كليات الجامعة بتطبيق القرارات طبقا لظروف العمل فى كل كلية.

وكان قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، إن تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، اعتبارًا من غد، لا يعنى أنها إجازة للطلاب، والمحاضرات ستستمر للطلاب بالشكل الإلكترونى وكافة الجامعات المصرية ستبدأ من الغد تنفيذ الخطة "ب"، والتى تتضمن وقف الدراسة المنتظمة فى التجمعات الكبيرة، مع استمرار الدراسة بشكل إلكترونى من خلال تقديم المحاضرات لكافة التخصصات إلكترونيًا.



اجتماع نائب رئيس جامعة بنها



اجتماع نائب رئيس جامعة بنها



اجتماع نائب رئيس جامعة بنها