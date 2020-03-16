"تعليم بورسعيد": تعقيم 480 مدرسة للوقاية من فيروس "كورونا"

بورسعيد محمد فرج

أعلن الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة تعليم ببورسعيد بدء اليوم عملية تعقيم المنشآت التعليمية ضد فيروس كورونا المستجد كإجراء احترازي لتحقيق السلامة الصحية للطلاب والعاملين.

وأكد نبوى من خلال تصريحات صحفية أن عملية التعقيم ضد فيروس كورونا المستجد تشمل 480 مدرسة ما بين عام وخاص وفنى وتعمل من خلال مركز مكافحة العدوى التابع لمديرية الشئون الصحة والسكان.

ولفت نبوى إلى أن هذه العملية تأتى كإجراء احترازي بهدف وقاية الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية والمدارس فى إطار خطة الدولة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتابع: أنه من المتوقع أن تنتهى عملية التعقيم خلال فترة تعليق الدراسة على مستوى محافظات مصر كخطوة صحيحة من ضمن الخطوات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفى ذات السياق أكد وكيل الوزارة إلى أن مدارس المحافظة بالكامل ستخضع لعملية التعقيم فضلا عن تعقيم باقى المنشآت التعليمية كالإدارات التعليمية والأقسام التابعة لها تنفيذا لتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وإعمالا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء.

ومن جهة أخرى أكد نبوى أن تعليم بورسعيد مستمر فى معالجة الأضرار التى نجمت عن هطول الأمطار الغزيرة على المنشآت التعليمية نتيجة الطقس السيئ الذى تعرضت له المحافظة لتحقيق السلامة الكاملة لجميع الطلاب والعاملين بالمؤسسات التعليمية.

وفى سياق آخر قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تعليق عمل مجموعات التقوية لكافة المراحل بجميع مدارس والأنشطة الرياضية بجميع مراكز الشباب لمدة أسبوعين.

وناشد الغضبان أولياء الأمور الحفاظ على صحة أبنائهم وعدم التعامل مع سناتر الدروس الخصوصية ويتم الاعتماد على النفس بالمراجعة فى المنازل ومراعاة قواعد الحفاظ على الصحة العامة التى تنفذها الدولة فى مختلف المصالح والميادين خلال هذه الفترة كإجراءات احترازية ووقائية .

وطالب المواطنين بالبعد عن التجمعات كأحد أهم الإجراءات الوقائية فى الفترة الحالية للحفاظ على سلامتهم من الأمراض الوبائية .

فيما شدد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة تعليم بورسعيد على ضرورة مخاطبة كافة المدارس بتقليل التجمعات الطلابية غير الضرورية داخل المدارس ، فضلا متابعة الطلاب الوافدين والعائدين من خارج البلاد تجنبا لانتشار أمراض الجهاز التنفسى والأمراض الوبائية تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وتعليمات المحافظ اللواء عادل الغضبان .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم بمكتبه بمديرية التربية والتعليم بحضور علاء الدسوقى مدير عام التعليم العام وسمية دعية مدير عام الشئون التنفيذية واستهدف مديرى الإدارات التعليمية والمراحل التعليمية والإدارات النوعية.

ووجه نبوى بضرورة إتباع العادات الصحية للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بجميع المؤسسات التعليمية مع مراعاة استخدام المناديل الورقية لتجنب مخاطر الإصابة بالأمراض الوبائية .

وتابع : أن المؤسسات التعليمية بمثابة المنزل الثانى لكل المتواجدين فيها مضيفا أنه يجب الاهتمام بنظافتها وخاصة دورات المياه ومخاطبة كل المدارس بتمكين كافة الطلاب بكل المراحل التعليمية من غسل الأيدى طوال اليوم الدراسى.

وفى ذات السياق كرم د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد الطلاب الفائزين فى مسابقة آدم حنين للرسم بمكتبه بديوان المديرية وذلك بحضور سمية دعية مدير عام ادارة الشئون التنفيذية وعبير سليم موجه عام التربية الفنية وريتا رمزى موجه عام التربية الفنية السابق.

وأكد باهى أن هذه المسابقة الفنية تأتى فى اطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم متمثلة فى مكتب مستشار مادة التربية والفنية ومؤسسة "آدم حنين" للفن التشكيلى وشملت المسابقة مراحل التعليم المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية.