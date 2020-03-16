تعرف على 20 إجراء وقائيا اتخذته جامعة سوهاج لحماية الطلاب من فيروس كورونا

حزمة من الإجراءات سوف يتم تطبيقها من الأن وحتى نهاية الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعي الحالي 2020/ 2021 تعرف عليها عبر موقع اليوم السابع :

1- أعمال التعقيم والتطهير المستمرة لجميع مباني المدن الجامعية بالحرمين الجامعيين وخارجها.

2- توفير جميع الأدوات والمستلزمات اللازمة لجميع الكليات والخاصة بعمليات التطهير والتعقيم بشكل فوري.

3- التعاقد على توفير عدد كبير من الكمامات الطبية المصنعة لتوزيعها في حالات الضرورة.

4- رفع أعلى درجات الإستعداد المهنية للإدارة الطبية والتأهب للتعامل مع أي حالات يشتبه في وجودها.

5- التعامل بكل حسم مع أي منتسب للجامعة يثبت تخاذله في أداء عمله خلال تلك الظروف الاستثنائية.

6- الغاء جميع حفلات التخرج للطلاب داخل الحرمين الجامعي القديم والجديد.

7- وقف جميع الإجازات بالإدارة الطبية.

8- نقل بعض العيادات الخارجية بالمستشفى ذات الكثافة العالية الى أماكن أكثر اتساعاً خلال فترة محددة.

9- تخصيص أطباء من قسم الصدرية والصحة العامة للتواصل مع الإدارة الطبية للبت في حالات الإشتباه بالفيروس إن وجدت.

10- تشكيل فريق أزمة بكل كلية ورفع تقارير يومية للمعنيين عن الوضع العام.

11- فحص جميع العاملين بالكافتيريات والزامهم بارتداء الكمامات والقفازات.

12- الالتزام والإنجاز في شرح جميع المحاضرات النظرية والعملية دون الإخلال بالمحتوى العلمي .

13- عقد امتحانات "الميد يرم" في الأسبوع الثانى من شهر إبريل الجاري .

14- القاء المحاضرات ذات الكثافة الطلابية العالية على فترتين في بعض الكليات.

15- عدم السماح بدخول الجامعة لمن شاركوا في مؤتمرات أو لقاءات أو فعاليات خارج مصر أو داخلها في مناطق انتشر فيه " الفيروس" إلا بعد مرور 14 يوم من تاريخ الوصول.

16- إيقاف جميع الرحلات الطلابية بأنواعها المختلفة.

17- عدم السماح بالسفر خارج مصر لأي عضو هيئة تدريس لفترة محددة.

18- التعامل قانونياً وبحزم مع أي فرد ينشر معلومات أو بيانات باسم الجامعة على صفحات التواصل الإجتماعي من غير المختصين بذلك.

19- مشاركة جميع حلقات التوعية عن الوقاية من "الفيروس" التي ينشرها المركز الإعلامي على صفحات التواصل الإجتماعي.

20- تشكيل غرفة عمليات طوارئ برئاسة الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وتزويدها بخط ساخن وتكون في حالة انعقاد مستمر وترفع تقارير أسبوعياً لرئيس الجامعة أو كلما دعت الحاجة لذلك، للتعامل مع أي احداث مستقبلية متوقعة وبشكل عاجل.