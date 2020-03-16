تعرف على قرارات أوقاف الأقصر للأئمة بالمساجد لمكافحة "كورونا" × 11 معلومة

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه بناءاً على التعليمات الواردة من الوزارة وذلك فى إطار الدعوة بالحال قبل الدعوة بالمقال، وعملاً من وزارة الأوقاف على الوفاء بواجبها الديني والوطني في الحفاظ على الأرواح، وانطلاقًا من مسؤوليتها الدينية والوطنية، وقصر العمل بالمساجد على الصلاة وخطبة الجمعة وبما لا يزيد عن خمس عشرة دقيقة في وقت الخطبة، وانطلاقا من الفهم لفقه النوازل والتخفف من جميع التجمعات غير الضرورية الحتمية في الوقت الراهن، تم اتخاذ عدة خطوات هامة مؤخراً بمحافظة الأقصر، وذلك لمكافحة والوقاية من "فيروس كورونا".

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بعد الإجتماع مع الشيخ سمير محمد خليل مدير إدارة أوقاف بندر الأقصر لنقل التعليمات للأئمة بمدينة الأقصر، وكذلك باقى مديري الإدارات بالمدن المختلفة، والتى شملت مناشدة كافة المواطنين قصر العزاء على مراسم تشييع الجنازة دون إقامة السرادقات، وكذلك الحال ومن باب أولى في إقامة الأفراح بقصر الدعوة فيها على الأسرتين ما أمكن وخواص الخواص إذا لزم الأمر، لأن الحفاظ على الأرواح مقدم على كل هذه المظاهر ودرء المفسدة مقدم على كل ذلك.

وشملت قرارات مديرية أوقاف الأقصر للأئمة والدعاة بمختلف المساجد مايلي:-

1. تعليق العمل بجميع دور المناسبات التابعة للوزارة وحظر إقامة العزاء أو عقد القران بالمساجد لحين إشعار آخر

2. تعليق العمل بدء من يوم الأحد 15 مارس بجميع دور المناسبات التابعة لها وتم الإعتذار للحاجزين وتوجه بسرعة رد أية مبالغ يكون قد دفعها أي منهم

3. التنبيه على جميع العاملين بالأوقاف بعدم السماح بإقامة أي عزاء أو عقد قرآن أو إقامة أي احتفالات أو غير ذلك بالمساجد أو ملحقاتها

4. تم التأكيد على أنه لا منع على الإطلاق للصلاة على الجنازة في المساجد

5. إلغاء جميع الاحتفالات وعدم إقامتها في المساجد وقصر الاحتفال بمناسبة الإسراء والمعراج على خطبة الجمعة فقط

6. تقرر ألا تزيد خطبة الجمعة عن خمس عشرة دقيقة فقط

7. تم التنبيه على الجميع بضرورة عدم إقامة المقارئ أو أي تجمعات داخل المسجد

8. وقت انتظار الصلاة بين الأذان والإقامة لا يزيد عن خمس دقائق

9. يجب التنبيه على الجميع من المواطنين بمغادرة المسجد عقب الصلاة وعدم الجلوس بالمسجد لأي سبب من الأسباب حرصاً على سلامتهم

10. ينبه على جميع العاملين بالمساجد بالإهتمام بنظافة المسجد قبل وبعد الصلاة وتنظيف دورات المياه التابعة للمسجد ومن يخالف هذه التعليمات يعرض نفسه للمسألة القانونية

11. ناشدت أوقاف الأقصر جميع المواطنين الشرفاء التعاون معها في ذلك والاستجابة لهذا النداء إعلاء للمصلحة الوطنية وحرصاً على سلامة الجميع