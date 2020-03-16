تركيا تغلق المسارح ودور السينما والمطاعم والمقاهى بسبب فيروس كورونا

كتب عامر مصطفى

أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن تركيا قررت إغلاق المسارح ودور السينما والمطاعم والمقاهى بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة الهندية، اليوم، تعليق منع دخول المسافرين من الدول الأوروبية وبريطانيا وتركيا اعتبارا من 18 مارس الجارى، فيما إصدار التأشيرات السياحية حتى 15 أبريل المقبل، وفرض حجر صحّى على القادمين من سبع دول موبوءة بفيروس كورونا المستجد.

وعلى جانب آخر، أشارت إلى أن حملة التأشيرات الدبلوماسية والتأشيرات الممنوحة لمنظمات دولية وللعمل ولأصحاب المشاريع سيتم استثناؤها من هذا القرار.

كما طالبت باكستان برفع حظر التجول والحصار العسكرى على الكشميريين فى جامو وكشمير المحتلة من جانب الهند، إثر تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا فى الوادى؛ وذلك لتمكين جهود الإغاثة.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية على لسان المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستانى لشؤون الصحة ظفر ميرزا خلال مؤتمر عبر الفيديو لرابطة (سارك)، الذى استضافه رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، بمشاركة رؤساء كل من سريلانكا والمالديف وأفغانستان ورؤساء الوزراء لكل من بنغلاديش والنيبال وبوتان، لمناقشة تفشى فيروس كورونا المستجد.