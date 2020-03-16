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تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط القطاعات القيادية

الإثنين، 16 مارس 2020 10:03 ص
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط القطاعات القيادية بورصة الكويت
كتب ــ هانى الحوتى

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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، متأثرة بمخاوف انتشار فيروس كورونا.
 
وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.38% خاسرا 17.570 نقطة ليصل إلى مستوى 4617.19 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.54% خاسراً 26.7 نقطة ليصل إلى مستوى 4876.23 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.02% خاسراً 0.840 نقطة ليصل إلى مستوى 4110.53 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.11%، خاسرا 3.930 نقطة ليصل إلى مستوى 4053.13 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 74.1 مليون سهم بقيمة 16.1 مليون دينار كويتى عبر 5634 صفقة.
 
وهبطت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 2.03%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.51%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.79%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.68%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.64%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.12%، ثم قطاع  الاتصالات بنسبة 1.25%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.17%.
 
وجاء سهم "شركة المدينة للتمويل والاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 17.24%، تليه شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى بنسبة 16.59%، ثم الشركة العربية العقارية بنسبة 10.67%، فيما تصدر سهم "شركة بيت الاستثمار الخليجى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.67% ثم شركة أسيكو للصناعات بنسبة 5.56%، ثم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 5.17%.
 
وفى سياق متصل، أعلنت شركة كى جى ال لوجيستك، عن تأثير الظروف الاستثنائية التى تمر بها الكويت والعديد من الدول على مستوى العالم وما ترتب عليها من إجراءات وقائية واحترازية، تقوم بها مؤسسات القطاع الحكومى والخاص بإتخاذها فى إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا، على بعض خدماتها وأنشطتها التجارية فى مجال الشحن والدعم اللوجيستى، منوهة إلى أن الأثر مالى سلبى يتعذر تحديده فى الوقت الراهن.

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