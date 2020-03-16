اليوم السابع
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تراجع بورصة السعودية بنسبة 5.21% بجلسة الاثنين..وإغلاق محلات "لازوردى"

الإثنين، 16 مارس 2020 03:02 م
تراجع بورصة السعودية بنسبة 5.21% بجلسة الاثنين..وإغلاق محلات "لازوردى" بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 5.21% خاسراً 327.67 نقطة ليغلق عند مستوى 5959.69 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 6.38% خاسراً 335.36 نقطة ليغلق عند مستوى 4917.01 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 253.8 مليون سهم بقيمة 5.5 مليار ريال، وارتفعت 8 أسهم، فيما تراجع 184 سهماً. 
 
وتراجع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 7.21%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 6.88%، تلاه قطاع النقل بنسبة 6.53%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 6.45%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 5.97%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 5.89%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 5.45%، ثم قطاع التأمين بنسبة 4.63%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 4.49%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 4.45%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 4.20%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 4.10%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.93%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 3.89%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.61%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 3.10%.
 
وجاء سهم "الوطنية"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 10%، ثم سهم الخليج للتدريب بنسبة 9.42%، ثم سهم وفرة بنسبة 1.29%، فيما جاء سهم "صادرات" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 10%، ثم سهم "الفخارية" بنسبة 9.99%، ثم سهم "سيسكو" بنسبة 9.99%.
 
وفى سياق متصل أغلقت شركة لازوردى للمجوهرات مؤقتًا معارضها للبيع بالتجزئة فى جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بناء على توجيهات الحكومة السعودية لحماية المواطنين والمقيمين، واحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى المملكة.
 
وأكد الرئيس التنفيذى للشركة، أنه فى هذه التوقيت، تأتى سلامة موظفينا وعملائنا ومجتمعاتنا المحلية على رأس أولوياتنا. نحن فى لازوردى ندعم جميع الجهود التى تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية الرشيدة، للحد من انتشار فيروس كورونا والسيطرة علي. ستظل متاجر مجموعة لازوردى مغلقة حتى الوقت الذى ترى فيه الحكومة أنه من المناسب لمنافذ البيع بالتجزئة استئناف عملياتها.
 
وفى ظل عدم وجود فترة مؤكدة للإغلاق للمتاجر المقفلة بشكل مؤقت من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، فإنه يتعذر على الشركة حالياً تحديد حجم الأثر المالى الناتج عن هذا الإغلاق على أعمالها، وتقوم الشركة حالياً بمتابعة المستجدات بهذا الشأن وسيتم الإعلان عن أى تطور جوهرى فى حينه.
 

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