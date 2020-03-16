تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 2.41% بمستهل التعاملات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 2.41% خاسرا 151.43 نقطة ليصل إلى مستوى 6135.93 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.73% رابحا 38.28 نقطة ليصل إلى مستوى 5273.28 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 45 مليون سهم بقيمة 968.5 مليون ريال، وارتفع 14 سهما، فيما تراجع 171 سهما.

وتراجع 20 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 6.08%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 4.25%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.37%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 3.34%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 3.03%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.74%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.59%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 2.20%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.14%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.04%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.78%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.69%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.44%، ثم قطاعى المرافق العامة والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.20%.

وجاء سهم "الوطنية"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 10%، ثم سهم وفرة بنسبة 6.63%، ثم سهم التعمير بنسبة 1.82%، فيما جاء سهم "اللجين" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 9.35%، ثم سهم "إكسترا" بنسبة 8.82%، ثم سهم "أسمنت الشرقية" بنسبة 7.63%.

وفى سياق آخر أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير، عن إغلاق مؤقت لمنافذ التجزئة التابعة لها فى السعودية وعددا من الدول المتأثرة بفيروس كورونا مؤقتا، لحماية الصحة العامة، وذلك بناء على توجيهات الحكومة السعودية لحماية المواطنين والمقيمين، واحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة، ستغلق شركة فواز عبدالعزيز الحكير (الحكير لأزياء التجزئة) مؤقتاً منافذها للتجزئة في جميع أنحاء المملكة.

كما شمل الإغلاق المؤقت عددًا من الدول التي تملك بها الشركة معارض وتعمل بشكل مباشر.

وذكرت الشركة أنها تولي صحة وسلامة عملائها وموظفيها الأهمية القصوى في الوقت الحالي، في حين نوهت الشركة بأن منافذ بيع الأطعمة والمشروبات ستظل مفتوحة للطلبات الخارجية بمختلف أشكالها، فيما ستكون مختلف منتجات الأزياء متاحة عبر الإنترنت ودون أي تأثير على عمليات التسوق الإلكتروني.

وقال مروان مكرزل، الرئيس التنفيذي لشركة الحكير لأزياء التجزئة: "في هذه اللحظة، تأتي سلامة موظفينا وعملائنا ومجتمعاتنا المحلية على رأس أولوياتنا. وتدعم الحكير لأزياء التجزئة كافة التدابير التي تعطي الأولوية للصحة العامة".

وأضاف مكرزل: "تظل الحكير لأزياء التجزئة متفائلة بشأن السوق السعودي والمكانة المالية القوية للشركة بعد عملية إعادة التمويل الأخيرة، ونحن واثقون من أن الإغلاق المؤقت لن يكون له تأثير دائم على عملياتنا. كما ندعم بالكامل الجهود التي تبذلها حكومة المملكة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وستظل متاجر الحكير مغلقة حتى ترى الحكومة أنه من المناسب لمنافذ التجزئة استئناف عملياتها".

هذا وتدير شركة الحكير لأزياء التجزئة 1,267 متجراً في مختلف أرجاء المملكة.

وفي ظل غياب تحديد مدة الإغلاق للأجزاء المقفلة بشكل مؤقت من قبل الجهات ذات العلاقة، فإنه يتعذر على الشركة حالياً تحديد حجم الأثر المالي الناتج عن هذا الإغلاق على أعمالها. وتقوم الشركة حالياً بمتابعة المستجدات بهذا الشأن وسيتم الإعلان عن أي تطور جوهري في حينه.