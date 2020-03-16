"تحدى كورونا".. الفرق الطبية يلتقطون سيلفى من أول مستشفى حجر صحى بالصعيد

الأقصر – أحمد مرعى

فى مشهد مبهج يؤكد على تكاتف وتوحد الأطباء فى مستشفى إسنا التخصصى التى تم تخصيصها لتصبح أول مستشفى للعزل والحجر الصحي بمحافظة الأقصر وجنوب الصعيد، التقط عدد من الأطباء والتمريض المكلفون بالعمل داخل المستشفى لخدمة الحالات الإيجابية وحالات المشتبه فى إصابتهم بـ"فيروس كورونا" صور سيلفي من قلب العناية المخصصة للحجر الصحى، وذلك للتأكيد على قوتهم وقدرتهم على مواجهة هذا الفيروس بالإبتسامة والضحكة دون أية مشكلات.

وكانت أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة، عن الانطلاق خلال الساعات الماضية بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، فى أعمال التجهيزات الشاملة لمقر غرف العناية المركزة داخل مستشفى إسنا التخصصى، بعد تحويلها لحجر صحي لمصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وأكدت مديرية الصحة بمحافظة الأقصر، أن المستشفى حالياً على أتم استعداد لاستقبال حالات المصابين بالفيروس، وفى نفس السياق تم تجهيز عيادات خارجية وطوارئ بمستشفى الرمد، يأتى ذلك بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، باختيار مستشفى إسنا الجديد كمستشفى العزل بالمحافظة، وبناء عليه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة بتجهيز مستشفى الرمد سابقا، للعمل كطوارى وعيادات خارجيه على أن تكون سعر التذكرة كسابق عهدها والعلاج مجاني، كما تم زيادة تمركزات سيارات الإسعاف لتسهيل تحويل الحالات إلى جميع مستشفيات الأقصر.

كما أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، أنه تقرر دعم مستشفى حميات الأقصر بأحدث جهاز لتحليل فيروس كورونا، وذلك فى إطار دعم وزارة الصحة لصحة الأقصر، حيث أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قرارا بتوفير جهاز pcr لتحليل فيروس كورونا بالاقصر، بالإضافة إلى تحليل الفيروسات الكبدية بى وسي.

وأضافت المديرية، أنه تم إرسال فريق من الوزارة لتدريب العاملين، ومن المقرر أن يقلل هذا الجهاز وقت التحليل من 36 ساعة إلى 6 ساعات فقط ويوفر تكلفة سفر العينات للقاهرة، لرفع المعاناة عن أهالى مدينة إسنا.

وكانت قد انطلقت محافظة الأقصر، مؤخرا فى تنفيذ عدد من القرارات الهامة لحماية المواطنين والمكافحة القوية بإجراءات احترازية مكثفة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا، وذلك فى إطار التكليفات الواردة، والتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة فى ذلك الشأن.



الفرق الطبية بمستشفى إسنا يلتقطون السيلفى



الفرق الطبية بمستشفى إسنا يلتقطون السيلفى



الفرق الطبية بمستشفى إسنا يلتقطون السيلفى