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انتهاء فرز لجنة انتخابات المحامين بشمال سيناء.. وحصول "عاشور" على 107 أصوات

الإثنين، 16 مارس 2020 12:20 ص
انتهاء فرز لجنة انتخابات المحامين بشمال سيناء.. وحصول "عاشور" على 107 أصوات انتخابات المحامين - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن فى اللجنة الفرعية لانتخابات المحامين بشمال سيناء انتهاء التصويت، لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة بالقاهرة، والتي أجريت من فرز الأصوات ووصل عدد الحضور 180 عضوا ، حيث جاءت نتيجة الفرز حضور سامح عاشور علي 107 صوتا بينما حصل رجائى عطية علي 66 صوتا ، و3 أصوات لباقي المرشحين علي منصب النقيب ، كما بلغت عدد الاصوات الباطلة 4 أصوات.

وقال ممدوح العيادي  نقيب المحامين بشمال سيناء ، إن من لهم حق التصويت 433 محاميا ومحامية ، وجرت الانتخابات فى مقر النقابة الفرعية للمحامين بمدينة العريش على منصب النقيب العام والتي يتنافس عليها 18 مرشحا، لاختيار النقيب.

كما يتنافس 162 مرشحا علي مجلس النقابة، وذلك لاختيار 25 مرشحا منهم، كما يتنافس 16مرشحا بالادارات القانونية للقطاع العام ، حيث يتم اختيار 3 من بينهم. 

وتضم اللجنة الفرعية بسيناء 3 صناديق اقتراع أحدهم لانتخاب النقيب العام، والثاني لانتخاب أعضاء النقابة، والثالث لانتخاب مرشحي الادارات القانونية للقطاع العام.

والمرشحون  لمجلس النقابة من شمال سيناء كلًا من راشد الجندي وسميره الهرش، وهما ضمن المرشحين عن محكمة استئناف الإسماعيلية.

 

 


شمال سيناء

نقابة المحامين

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العريش

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