اليوم السابع
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النيابة تطلب تقرير المعمل الكيميائى حول أقراص مخدرة ضبطت بمطار القاهرة

الإثنين، 16 مارس 2020 06:31 م
النيابة تطلب تقرير المعمل الكيميائى حول أقراص مخدرة ضبطت بمطار القاهرة مواد مخدرة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة النزهة بإرسال كمية من مخدر الإكستازي والماراجوانا والتى تم ضبطها داخل طرود بريدية فى مطار القاهرة إلى المعمل الكيماوى لتحليها وفحصها واعداد تقرير مفصل بها، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وسرعة ضبط واحضار أصحاب الطرود.
 
وقالت مصادر جمركية: إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك البريد المصرى برئاسة وفاء على مدير جمرك الجمرك، وبناء على مذكرة مشتركة من إدارة الجمرك ومباحث المخدرات، تم الاشتباه في مشمول طردين قادمين من هولندا وبريطانيا.
 
وتم تشكيل لجنة جمركية ضمت كلا من صلاح جاد مدير إدارة الحركة، ووليد حسن مدير إدارة التعريفة، ومحمد صلاح عبد المعطى مدير التعريفة، ونائل محمود رئيس قسم التعريفة، فتبين وجود 1000 قرص إكستازى المخدر بالطرد الأول، و11 بذرة لنبات الماراجوانا المخدر داخل الطرد الثاني مخبأة داخل حافظة كروت.
 
وقرَّر هلال توفيق، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضري ضبط ، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائى. 
 
وفى وقت سابق أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، باشراف المستشار أحمد عز، المحامى العام الأول لنيابات، بحبس راكب حاول تهريب كمية من عقار الترامادول المدرج بجداول المخدرات و6 عملات ذهبية فى مطار القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها واعداد تقرير مفصل بها، كما أمرت بتشكيل لجنة أثرية لمعاينة القطع وتحديد أثريتها من عدمه، كما كلفت بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.
 
وقالت مصادر جمركية بالمطار: إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة مصر للطيران القادمة من باريس اشتبه هاني محمود أحمد مأمور اللجنة الجمركية، في راكب، وتم تكليف أحمد عمر كحك رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، ومصطفى مرسي مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة "X_Ray"، وتلاحظ له وجود عبوات تكرارية.

 


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