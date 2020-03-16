اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 مارس 2020 07:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المغرب يقرر إخضاع القادمين عبر معبر الكركرات للحجر الصحى 14 يومًا

الإثنين، 16 مارس 2020 06:18 م
المغرب يقرر إخضاع القادمين عبر معبر الكركرات للحجر الصحى 14 يومًا كورونا ارشيفية
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
  
 
قررت السلطات المغربية على الحدود الجنوبية بجهة "الداخلة وادي الذهب" إخضاع القادمين من موريتانيا عبر معبر الكركرات الحدودي للحجر الصحي لمدة 14 يومًا داخل مركز صحي بمنطقة بئر كندوز.
وقال مصدر طبي بجهة "الداخلة وادي الذهب" إن المركز الذي يبعد مسافة 70 كيلومترًا عن المنطقة الحدودية استقبل اليوم الاثنين تسعة أشخاص قادمين من إسبانيا عبر معبر الكركرات الحدودي.
وأضاف المصدر - في تصريحات صحفية - أن المواطنين المغاربة التسعة - الذين ينحدرون من إقليمي العيون والداخلة - وصلوا إلى مطار نواذيبو الدولي في موريتانيا ليلة أمس الأحد قادمين من جزر الكناري الإسبانية عبر رحلة جوية إسبانية.
وأكد المصدر أن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها السلطات المغربية بالمعبر الجنوبي للمملكة تدخل في إطار المخطط الإقليمي لليقظة في مواجهة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن العملية ستُعمم على جميع الوافدين من الدول الإفريقية عبر الحدود مع موريتانيا.
ويقر المغرب هذا الحجر الطبي تخوفًا من تسلل حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد للأقاليم الجنوبية، خاصة أن معبر الكركرات يشهد توافد العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة في أوروبا بعد تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المغرب.

 


السلطات المغربية

المغرب

كورونا

موريتانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا 150 حالة حتى الآن

الحكومة: إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا 150 حالة حتى الآن

القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة فى التغلب على آثار الطقس السيئ.. فيديو

القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة فى التغلب على آثار الطقس السيئ.. فيديو

مياه الجيزة: بدء ضخ مياه الشرب تدريجيا خلال ساعة بعد انخفاض نسب العكارة

مياه الجيزة: بدء ضخ مياه الشرب تدريجيا خلال ساعة بعد انخفاض نسب العكارة

إنفو جراف.. ما هى الوسائل الأكثر فاعلية لقتل فيروس كورونا؟

إنفو جراف.. ما هى الوسائل الأكثر فاعلية لقتل فيروس كورونا؟

فيديو.. استعد جيدا ولا تخف.. إجابات عن الأسئلة الأكثر شيوعا حول كورونا

فيديو.. استعد جيدا ولا تخف.. إجابات عن الأسئلة الأكثر شيوعا حول كورونا

دعاء للتحصن من الأوبئة والأمراض.. فيديو

دعاء للتحصن من الأوبئة والأمراض.. فيديو

أخبار مصر اليوم .. الصحة العالمية: مصر وعمان فقط تمتلكان نظام مراقبة قوى لمواجهة كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة العالمية: مصر وعمان فقط تمتلكان نظام مراقبة قوى لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-3-2020 وعيار 24 بـ 178.62 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-3-2020 وعيار 24 بـ 178.62 ريال سعودى

خطة كورونا.. البنوك تبدأ تعقيم وتطهير الفروع والـATM وتبخير خزائن البنكنوت

خطة كورونا.. البنوك تبدأ تعقيم وتطهير الفروع والـATM وتبخير خزائن البنكنوت

مروجو شائعات كورونا تحت مجهر الأمن.. ضبط مواطنين روجوا أخبارا مغلوطة عن انتشار الفيروس ووجود وفيات كثيرة.. سقوط عنصرين إخوانيين وراء تدوير الشائعات عبر الفيس بوك.. وملاحقة صاحب رسالة "أونكل رأفت فيه حظر تجوال"

مروجو شائعات كورونا تحت مجهر الأمن.. ضبط مواطنين روجوا أخبارا مغلوطة عن انتشار الفيروس ووجود وفيات كثيرة.. سقوط عنصرين إخوانيين وراء تدوير الشائعات عبر الفيس بوك.. وملاحقة صاحب رسالة "أونكل رأفت فيه حظر تجوال"

التشيك تفرض غرامة 3 ملايين كرونة لمن ينتهك قرار حظر التجول بسبب كورونا

التشيك تفرض غرامة 3 ملايين كرونة لمن ينتهك قرار حظر التجول بسبب كورونا

انتهاء الهيكل الخرسانى لأول برج بالعاصمة الإدارية بارتفاع 80 متراً.. فيديو

انتهاء الهيكل الخرسانى لأول برج بالعاصمة الإدارية بارتفاع 80 متراً.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة