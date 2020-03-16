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المطاعم السياحية: تكثيف التطهير للأدوات والأسطح والحمامات عقب كل وفد سياحى

الإثنين، 16 مارس 2020 01:00 ص
المطاعم السياحية: تكثيف التطهير للأدوات والأسطح والحمامات عقب كل وفد سياحى مطعم
كتبت آمال رسلان

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أكد عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية أن الغرفة تعمل حاليا على توعية كافة المطاعم بالإجراءات الصحية اللازمة لحماية العاملين بالمطاعم فى كافة المدن السياحية من الإصابة بفيروس كورونا، مع التشديد عليهم بضرورة الإبلاغ لو تم اكتشاف أى حالة اشتباه فى الاصابة بالفيروس، لافتا إلى أنه يتم قياس الحرارة بشكل دورى لكل العاملين وأى بوادر لأعراض برد أو حمى تبدأ عملية العزل والإبلاغ الفوري.

وأوضح المصرى أن جميع المطاعم بدأت فى اتخاذ اجراءات احترازية عالية للوقاية من انتقال الفيروس، وأضاف قائلا:"فمثلا عقب مغادرة اى وفد سياحى تتم عملية تطهير فورى للحمامات التى تم استخدامها والأسطح الملامسة والتى قد تكون وسيط فى نقل الفيروس، كذلك يتم تجميع الأدوات من ملاعق وأطباق وكل ما استخدمه الوفد لتطهيرها أكثر من الإجراءات المعتادة فى النظافة"، منوها إلى أن كافة المطاعم السياحية حتى الآن لا يوجد أى حالات ظهرت بين العاملين بالمطاعم والجميع بصحة جيدة.

وأعلنت غرفة المنشآت السياحية، إعلان حالة الطوارئ القصوى بين أعضائها، وشكلت غرف عمليات على مدار الـ 24 ساعة فى الغرفة الرئيسية والغرف الفرعية.

وأكد المصرى أن غرفة العمليات تتلقى استفسارات وتساؤلات وتتلقى البلاغات حال وجود أية إصابات أو اشتباه فى أى حالة فيروسية لمرض كورونا ، مؤكداً على إننا فى تواصل وإنعقاد دائم وخطوط ساخنة مفتوحة مع المنشآت السياحية الأعضاء للتواصل معهم حالة وجود أى طارئ تواجهه المنشآة.

وأشار المصرى إلى أن غرفة المنشآت السياحية أصدرت دليلاً مصوراً حوال الإجراءات الاحترازية والتوعوية لمواجهة إنتشار " فيروس الكورونا المستجد " وفقاً لتوجيهات اللجنة العليا بمجلس الوزراء، والتى ألزمت الفنادق والمحلات السياحية بسرعة إبلاغ وزارة الصحة عن أية حالات اشتباه سواء للأجانب أو العاملين بها، وضرورة تعاقد الفنادق والمحلات السياحية مع أطقم طبية مدربة وذات كفاءة عاليه، يتم تدريبها بوزارة الصحة للتعامل مع اية حالة اشتباه بالفيروس ، والمتابعة المستمرة لها.

أوضح المصرى، أن الجهاز الإدارى بالغرفة قام بتعميم منشور على جميع أعضاء الجمعية العمومية ، تضمن هذه التعليمات ، وكذلك كافة الإجراءات الواجب توافرها والمتبعة فى أمن وسلامة الغذاء ، وتوقيع الفحوص الطبية الدورية على العاملين بالمطاعم والكافتيريات السياحية .


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