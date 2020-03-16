المشروع الوطنى للقراءة: مليون جنيه قيمة الجائزة للفائز بالمركز الأول

كتب محمود طه حسين

قال يوسف مناصرة، كبير خبراء المشروع الوطنى للقراءة، إن الطالب الذى يفوز بالمركز الأول فى المشروع على مستوى الجمهورية سيحصل على مليون جنيه مكافأة ولقب رائد المعرفة وكأس المعرفة، ويحصل الطالب فى المركز الثانى على نصف مليون وشهادة تقدير وباقى الطلاب فى المراكز الأخرى قيمة 50 ألف جنيه.

وأضاف يوسف خلال مؤتمر إطلاق المشروع الوطنى للقراءة، أن الطالب يبدأ التسجيل إلكترونيا على الموقع الإلكتروني للمسابقة من فبراير حتى أغسطس ويقوم الطالب بقراءة 30 كتابا ويقوم بتلخيصها.

وتقسم المسابقة إلى أربعة مراحل من الصف الأول الابتدائي حتى الرابع فئة ومن الخامس حتى الثالث الإعدادى فئة والصفين الأول والثانى الثانوى فئة والصف الثالث الثانوى فئة، حيث أن لكل الطلبة متاح لها التقدم فى المسابقة إلكترونية ويتم تصفية الفائزين، موضحا أن كل فئة من الطلاب تحصل على 6 جوائز.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأهداف الاستراتيجية للمشروع الوطني للقراءة، موضحة أن المشروع الوطني للقراءة هو مشروع ثقافي تنافسي مستدام يهدف إلى توجيه الأطفال والشباب لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة، وإنتاج الجديد منها وصولا لمجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر. وأوضحت أن الأهداف الاستراتيجية للمشروع أيضاً هو تنمية الوعي بأهمية القراءة لدى المجتمع المصري لتحقيق المشهد الثقافي المنشود و تمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار عبر القراءة الإبداعية الناقدة المنتجة للمعرفة، وتعزيز الحس الوطني والشعور بالانتماء عبر دعم القيم الوطنية و إثراء البيئة الثقافية في المدارس والمعاهد والجامعات بما يدعم الحوار البناء والتسامح وقبول الآخر وتشجيع المشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة، والعناية بكتب الناشئة عبر إثراء المكتبات ورفع الجودة، وتقديم مشروع ثقافي نموذجي مستدام قائم على أسس عملية لتشجيع مشروعات مماثلة.