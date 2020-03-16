اليوم السابع
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خالد صلاح
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"المالية" تطرح سندات وأذون خزانة 18.5 مليار جنيه

الإثنين، 16 مارس 2020 10:38 م
"المالية" تطرح سندات وأذون خزانة 18.5 مليار جنيه وزارة المالية
أ ش أ

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طرحت وزارة المالية اليوم سندات وأذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 5ر18 مليار جنيه.

وذكرت المالية - عبر موقعها الإلكترونى - أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 4 مليارات جنيه بمتوسط عائد 892ر12%، فيما بلغ أعلى عائد 9ر12%، وسجل أقل عائد 699ر12%.

وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 5ر10 مليار جنيه بمتوسط عائد 273ر15%، في حين سجل أعلى عائد 49ر15%، وأقل عائد 3ر14%.

وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة 765ر14%، في حين بلغ أعلى سعر 1ر15%، وأقل سعر 61ر14%.

 


وزارة المالية

سندات خزانة

المالية

أذون خزانة

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