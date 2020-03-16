اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 مارس 2020 12:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الكويت: جسر جوى لإجلاء 9 ألاف مواطن فى دول مصابة بكورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 11:05 ص
الكويت: جسر جوى لإجلاء 9 ألاف مواطن فى دول مصابة بكورونا إجراءات مواجهة كورونا بمطار الكويت
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المتحدث الرسمى باسم الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتى سعد العتيبى، وضع الإجراءات والاستعدادات النهائية، لإطلاق خطة لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج، بالتنسيق مع وزارات الخارجية والصحة، والداخلية، فى إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
 
وأوضح العتيبى - فى تصريح صحفى، اليوم الاثنين، أنه سيتم استقبال المواطنين الكويتيين العائدين من الخارج فى مبنى الشيخ سعد العبد الله (T3)، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى الفيروس، مشيرا إلى أن انطلاق الجسر الجوى سيبدأ خلال أيام من عدة دول عربية وأوروبية، لإجلاء 9 ألاف مواطن راغبين فى العودة.
 
وفى السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة، فى تصريحات لصحيفة (القبس) الكويتية، عن انتهاء سفارات الكويت فى الخارج من حصر أعداد المواطنين الكويتيين فى الخارج، تمهيداً لإجلائهم، موضحة أن بدء رحلات عودتهم فى انتظار تعليمات وزارة الصحة الكويتية وجاهزيتها من حيث الطاقة الاستيعابية من الطواقم الطبية والتمريضية، وتخصيص أماكن للحجر تكفى جميع العائدين.
 
وأوضحت المصادر أن الحكومة تعمل على توفير أكثر من محجر جديد، إضافة إلى زيادة عدد الكوادر البشرية التطوعية، وتدريبهم على العديد من المهام، لافتة إلى أن هناك العديد من المواطنين لا يرغبون فى العودة إلى الكويت بعذر أن الدول التى يقطنونها أقل عرضة لفيروس كورونا من حيث الأعداد المعلنة، ويفضلون البقاء لحين وضوح الأوضاع الصحية.
 

الكويت

الطيران الكويتى

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كورونا تحاصر آذان المساجد وأجراس الكنائس.. العالم بلا مصلين فى أبريل.. الفاتيكان يلغى التجمع فى ساحة القديس بطرس بعيد الفصح.. والكويت أولى الدول الإسلامية في إلغاء فعاليات رمضان.. واحتفالات ملايين الهندوس مهددة

الأحد، 15 مارس 2020 10:00 م

الصحة الكويتية: جميع عينات كورونا التى أخذت من الوافدين سلبية

الأحد، 15 مارس 2020 12:09 م

خارجية الكويت: علاقتنا مع مصر قوية.. ولا صحة لما يتم تداوله من شائعات

السبت، 14 مارس 2020 11:28 م

الكويت تعلن إغلاق المجمعات التجارية باستثناء المراكز الخاصة بالمواد التموينية

السبت، 14 مارس 2020 11:21 م

خروج 195 شخصا فى الكويت بعد شفائهم من كورونا ليصل العدد إلى 324

السبت، 14 مارس 2020 06:06 م

السفير المصرى بالكويت يناشد أبناء الجالية التزام تعليمات وزارة الصحة الكويتية

السبت، 14 مارس 2020 05:55 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التشيك تفرض غرامة 3 ملايين كرونة لمن ينتهك قرار حظر التجول بسبب كورونا

التشيك تفرض غرامة 3 ملايين كرونة لمن ينتهك قرار حظر التجول بسبب كورونا

انتهاء الهيكل الخرسانى لأول برج بالعاصمة الإدارية بارتفاع 80 متراً.. فيديو

انتهاء الهيكل الخرسانى لأول برج بالعاصمة الإدارية بارتفاع 80 متراً.. فيديو

هل الشيشة تنقل فيروس كورونا على المقاهى؟.. الصحة تجيب

هل الشيشة تنقل فيروس كورونا على المقاهى؟.. الصحة تجيب

صور.. وزير الكهرباء يخضع لفحص كورونا قبل دخول مبنى الوزارة

صور.. وزير الكهرباء يخضع لفحص كورونا قبل دخول مبنى الوزارة

تعليم القاهرة: قناة تعليمية تنقل المناهج من ثالثة ابتدائى حتى ثالثة ثانوى

تعليم القاهرة: قناة تعليمية تنقل المناهج من ثالثة ابتدائى حتى ثالثة ثانوى

بدائل التعليم بعد تعليق الدراسة لمدة 15 يوما.. فيديو

بدائل التعليم بعد تعليق الدراسة لمدة 15 يوما.. فيديو

فاتورة القصر.. كم تحصل العائلات الملكية بأوروبا من أموال الشعب؟.. CNN: بريطانيا تحتل الصدارة بـ 103 مليون دولار تليها موناكو وهولندا.. والعائلة الملكية فى ليشتنشتاين لا تحصل على تمويل من دافعى الضرائب

فاتورة القصر.. كم تحصل العائلات الملكية بأوروبا من أموال الشعب؟.. CNN: بريطانيا تحتل الصدارة بـ 103 مليون دولار تليها موناكو وهولندا.. والعائلة الملكية فى ليشتنشتاين لا تحصل على تمويل من دافعى الضرائب

الكاف يعلن رسميا استضافة استاد جابوما بالكاميرون نهائي دوري أبطال أفريقيا

الكاف يعلن رسميا استضافة استاد جابوما بالكاميرون نهائي دوري أبطال أفريقيا

ماذا فعلت الأندية المصرية بعد إيقاف النشاط الكروى؟.. فيديو

ماذا فعلت الأندية المصرية بعد إيقاف النشاط الكروى؟.. فيديو

قطع المياه عن مناطق وسط الجيزة لمدة 6 ساعات بسبب عكارة النيل

قطع المياه عن مناطق وسط الجيزة لمدة 6 ساعات بسبب عكارة النيل

فيديو.. إجراءات العزل الذاتى فى المنزل لمواجهة كورونا

فيديو.. إجراءات العزل الذاتى فى المنزل لمواجهة كورونا

كيف تتحدث مع أطفالك حول وباء كورونا× 4 خطوات

كيف تتحدث مع أطفالك حول وباء كورونا× 4 خطوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة