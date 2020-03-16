اليوم السابع
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الكمامات مش مفيدة.. خبير طبى يقدم نصائح للحد من انتشار كورونا فى المدن الكبرى

الإثنين، 16 مارس 2020 05:54 م
الكمامات مش مفيدة.. خبير طبى يقدم نصائح للحد من انتشار كورونا فى المدن الكبرى الحد من انتشار كورونا - أرشيفية
كتبت مريم بدر الدين

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كشف خبير طبى يدعى بوريس ريفيتش عن بعض النصائح والطرق الفعالة للحماية من الإصابة بالفيروسات التاجية فى المدن الكبيرة والمكتظة بالسكان، حيث يجب على الأشخاص ارتداء الكمامات وتقليص التفاعل مع الآخرين، وعدم الوقوف وجها لوجه في وسائل النقل العام.

وأشار بوريس ريفيتش إلى أن بعض الكمامات الطبية تحمى بشكل جيد لمدة ساعة فقط، وهناك كمامات أخرى يمكن أن تحافظ على خصائصها الطبية لمدة 4 ساعات، وفقا لموقع "سبوتنيك".

 

وأضاف أن الكمامات لا فائدة لها في الهواء الطلق، ولكن هذا لا يعني تجاهلها في المطلق، حيث أوصى الطبيب باستخدامها خاصة في وسائل النقل العام، وفى حال عدم وجود كمامات يمكن وضع وشاح على الوجه، وفي حال عدم وجود وشاح أيضا، حاول عدم الوقوف وجها لوجه أمام الشخص مباشرة، وتجنب المصافحة والعناق، وذلك وفق موقع "وان".

وأكد الطبيب أن هذه التدابير تكون فعالة في حال اتباعها مع بعضها بعضا، مشيرا إلى أنه كلما اتبع الناس هذه القواعد البسيطة، كلما انتشر الفيروس بشكل أبطأ.

ونشرت الصفحة الرسمية للصحة العالمية فى جمهورية مصر العالمية، تحذيرات جديدة من فيروس كورونا، جاءت كالاتى "مرض كوفيد-19 هو مرض معد يصيب الجهاز التنفسى وينتقل عن طريق الرذاذ الذى يخرج من الفم أو الأنف أو ملامسة الأسطح الملوثة به. وتعتبر الشيشة بيئة صالحة لانتشار الفيروس، حيث إن كل جزء فيها يعد مصدرا للعدوى، احم نفسك ومن حولك وتوقف الآن عن تدخين الشيشة".

وكشفت منظمة الصحة العالمية أن عدد الحالات المؤكدة لفيروس كورونا، حتى اليوم الإثنين الموافق 16 مارس الجارى بلغت 164837 ألف حالة، ووفاة 6470 شخص، كما انتشر الفيروس حتى الآن فى 146 دولة، وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أن فيروس كورونا أصبح جائحة تهدد البشرية، بعد انتشاره في معظم دول العالم، ودعت للتصدى له بالوقاية، نظرا لعدم وجود علاج حاسم لفيروس كورونا حتى الآن.


كورونا

المدن الكبرى

فيروس كورونا

كمامة

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