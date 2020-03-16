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القابضة للأدوية: تفعيل خطة استغلال كافة الأصول غير المستغلة العام المقبل

الإثنين، 16 مارس 2020 02:00 ص
القابضة للأدوية: تفعيل خطة استغلال كافة الأصول غير المستغلة العام المقبل الدكتور أحمد حجازى رئيس القابضة للأدوية
كتب عبد الحليم سالم

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تنطلق يوم 28 مارس الجارى الجمعيات العامة للشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، لمناقشة الموازنة التخطيطية للعام المالى 2020-2021، برئاسة الدكتور أحمد حجازى رئيس مجلس إدارة القابضة وبحضور أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشركات التابعة.

كشف مصدر بالشركة القابضة للأدوية لـ"اليوم السابع" أن الشركات خلال عام الموازنة تسعى إلى إنتاج أصناف جديدة من الأداوية التي يحتاجها السوق في إطار خطة شاملة لإنتاج مختلف الأنواع من الأدوية وزيادة إنتاجيتها تزامنا مع الخطة التسويقية، لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة خاصة في أفريقيا.

وأشار المصدر أن الشركات تستهدف خلال عام الموازنة زيادة الإيرادات والأرباح ما بين 20% إلى 30% مع استغلال كافة الأصول غير المستغلة وتحفيز الطاقات العاطلة خلال العام الجارى والمقبل.

وحققت الشركة القابضة للأدوية، والشركات التابعة لها خلال العام 2018/2019، تحسنًا كبيرًا في الأداء حيث ارتفعت الإيرادات إلى 15.7 مليار جنيه بمعدل نمو 34.5%، فضلا عن التحول من صافي خسارة 112 مليون جنيه في 2017/2018 إلى صافي ربح هذا العام 360.9 مليون جنيه بمعدل نمو 422%.

أما مؤشرات الشركة القابضة كوحدة اقتصادية مستقلة خلال العام المالي 2018/2019، فقد حققت إجمالي إيرادات 319 مليون جنيه بمعدل نمو 29% وصافي ربح 140 مليون جنيه بمعدل نمو 63% مقارنة لعام 2017/2018.

وبالنسبة لنتائج أعمال الشركات التابعة، فقد بلغ إجمالي إيرادات النشاط 16.9 مليار جنيه بمعدل نمو 31.9%، وصافي ربح 383 مليون جنيه مقابل خسارة إجمالية 128 مليون جنيه في 2017/2018.

كان الدكتور أحمد حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام كشف أن نتائج أعمال الشركات، أظهرت تحسنا كبيرا وارتفاعا في الأرباح بلغت نسبته  241.2 %، وذلك نتيجة نتائج أعمال الفترة من شهر يوليو 2019 حتى شهر أكتوبر من العام المالي 2019/2020 ، والتي من شأنها أن تعزز من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة القابضة للأدوية.

 


القابضة للأدوية

قطاع الاعمال العام

ادوية

جمعيات القابضة للأدوية

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